Les derniers rapports IDC MarketScape stipulent que Check Point Software Technologies est un acteur mondial majeur de la sécurité des terminaux pour les entreprises et les PME

décembre 2021 par Marc Jacob

Check Point® Software Technologies Ltd. a été reconnu comme un acteur majeur dans deux rapports IDC research récemment publiés : IDC MarketScape Worldwide Modern Endpoint Security 2021 Vendor Assessment for Enterprise 2021 Vendor Assessment (Document numéro US48306021, novembre 2021), et IDC MarketScape Worldwide Modern Endpoint Security 2021 Vendor Assessment for Small medium size business 2021 Vendor Assessment (Document numéro US48304721, novembre 2021).

Les deux rapports IDC MarketScape, pour les entreprises et les PME relèvent les points forts de Check Point :

• Rentabilité. L’entreprise est rentable depuis plus de 15 ans, Check Point a toujours réinvesti dans les technologies de sécurité de base, dans la recherche sur les menaces, des produits innovants et améliorés, et la gestion des systèmes et les canaux de vente.

• Un portefeuille de produits complet et intégré. Check Point dispose d’un portefeuille complet et intégré de produits de sécurité regroupés en suites et ensembles de produits compatibles. Grâce à cela, Check Point est bien placé pour s’engager auprès des clients qui cherchent à réduire leurs relations avec les fournisseurs tout en renforçant leur degré de sécurité.

• Capacités distinctives des produits MES. Check Point fait partie d’un groupe restreint de fournisseurs de MES qui proposent des fonctions de remédiation et d’intégration de la sécurité matérielle. Les fonctionnalités d’émulation et d’extraction des menaces sont également des caractéristiques distinctives des produits MES.

• Une bonne visibilité. Check Point est actif dans le segment des consommateurs grâce à sa marque ZoneAlarm. Outre les renseignements sur les menaces recueillis auprès de millions de points d’extrémité de consommateurs, ZoneAlarm fournit à Check Point un segment supplémentaire pour tester ses principales technologies de sécurité des points d’extrémité.

« Les derniers rapports IDC MarketScape confirment que la sécurité moderne des points d’extrémité est un aspect à considérer et qu’il faut l’intégrer au sein d’une solution de sécurité holistique qui intègre différents produits de sécurité qui fonctionnent ensemble et ce, dans le but de fournir le plus haut niveau de sécurité aux utilisateurs tout en réduisant le coût total de la solution », a déclaré Itai Greenberg, vice-président de la gestion des produits chez Check Point Software Technologies. « Harmony Endpoint de Check Point fait partie de la gamme de produits Harmony, la première solution de sécurité unifiée du secteur qui soit facile à utiliser et à gérer. Harmony protège les utilisateurs contre toutes les menaces telles que les logiciels malveillants, les ransomwares et le phishing, et sur tous les vecteurs de menaces, y compris les terminaux, les mobiles, le web, la messagerie et les applications de collaboration ».

Check Point Harmony Endpoint est une solution de sécurité des points d’extrémité conçue pour protéger les télétravailleurs contre les nombreuses menaces actuelles. Il protège les terminaux contre les menaces les plus imminentes telles que les ransomwares, le phishing ou les logiciels malveillants de type "drive-by", tout en réduisant rapidement l’impact de la violation grâce à une détection et une réponse autonomes.

Le rapport IDC MarketScape fournit une évaluation de dix-neuf fournisseurs de logiciels MES différents. Il se base sur une étude approfondie qui a analysé et positionné les fournisseurs sur la base d’un large éventail de critères axés sur les capacités et la stratégie et en utilisant des caractéristiques quantitatives et qualitatives.