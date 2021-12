Alibaba Cloud reconnu pour la première fois dans le Magic Quadrant 2021 du Gartner pour les pare-feu de réseaux

décembre 2021 par Marc Jacob

Le classement d’Alibaba Cloud dans ce rapport est basé sur l’évaluation par Gartner de sa capacité d’exécution et de l’exhaustivité de sa vision parmi 19 fournisseurs de services de sécurité mondiaux.

Alibaba Cloud est valorisé de cette reconnaissance de son offre de pare-feu, de sa vaste base de clients et de ses importantes parts de marché.

"La sécurité des réseaux a été l’un de nos principaux domaines d’intervention ces dernières années et nous avons créé un centre de sécurité et de conformité désigné pour superviser la recherche et le développement de nouvelles solutions et la fourniture de services de sécurité de bout en bout à nos clients. Nous sommes heureux de constater que ces efforts sont reconnus par les clients dans le monde entier" a déclaré Jeff Zhang, président d’Alibaba Cloud Intelligence. "Les pratiques opérationnelles et la dynamique de travail des entreprises ayant évolué depuis l’apparition de la pandémie, la demande de solutions de sécurité réseau a considérablement augmenté. Nous espérons que notre pare-feu réseau et nos autres solutions continueront à aider les entreprises de toutes tailles à se développer et à faire progresser leur entreprise."

Des entreprises internationales de secteurs variés comme la vente au détail, la finance et ou l’automobile ont adopté les solutions de pare-feu d’Alibaba Cloud, qui offrent des contrôles bidirectionnels (à la fois à l’entrée et à la sortie) pour sécuriser les réseaux et permettent une identification unique pour les différents départements tout en conservant un contrôle global par le biais d’un réseau exécutif central.

Alibaba Cloud a également été nommé visionnaire dans le Magic Quadrant de cette année pour les services d’infrastructure et de plateforme de cloud et leader dans le Magic Quadrant de Gartner 2020 pour les systèmes de gestion de base de données de cloud.