BlackBerry classée meilleure solution de protection des endpoints par le SE Labs

novembre 2021 par Marc Jacob

SE Labs propose des tests de cybersécurité réalistes et fiables. L’organisation engage des chercheurs innovants pour reproduire, dans le monde réel, les scénarii de test les plus précis possibles. À mesure que les lieux de travail se dispersent et que le travail hybride apporte avec lui une gamme de nouveaux vecteurs d’attaque, il est devenu plus que jamais crucial que les logiciels de sécurité soient testés contre ces menaces en constante évolution.

L’analyse comparative dans le domaine de la cybersécurité est de plus en plus importante, car le paysage cybercriminel n’a jamais représenté une aussi grande menace pour les entreprises. Le marché criminel a tendance à fonctionner comme celui des affaires, et le désir de monétiser rapidement les virus est par conséquent de plus en plus pressant. Rien qu’au cours des 12 derniers mois, l’équipe BlackBerry Research and Intelligence a découvert le plus grand groupe de cyber-espionnage au monde, ainsi qu’un système de courtage digne d’une entreprise lié à certaines des souches de ransomware les plus répandues. Cylance AI, services de renseignements avancés dédiés à sécurité des endpoints de BlackBerry, se concentrent d’abord sur la prévention, en arrêtant les attaques avant qu’elles n’infiltrent les systèmes ou n’exploitent d’autres faiblesses.

Rapports Research & Intelligence de BlackBerry

Pour en savoir plus sur les derniers rapports de l’équipe Research & Intelligence de BlackBerry : BAHAMUT : Hack-for-Hire Masters of Phishing, Fake News, and Fake Apps, Hunter Becomes Hunted : Zebra2104 Hides a Herd of Malware, ou Finding Beacons in the Dark Finding Beacons in the Dark : A Guide to Cyber Threat Intelligence (focus sur Colbalt Strike).