Les clients Genetec imaginent des applications innovantes au système d’aide à la décision Mission Control pour filtrer les salariés et les visiteurs

juillet 2020 par Marc Jacob

L’outil d’automatisation de la sécurité est utilisé pour appliquer des procédures standardisées et efficaces d’évaluation du personnel et des visiteurs Les hôpitaux, les sites de production, les grands magasins et les entreprises recevant du public s’efforcent de mettre en place des mesures d’évaluation de l’état de santé afin de réduire au maximum le risque d’épidémie, et ils doivent souvent s’appuyer sur des processus manuels fastidieux, sujets aux erreurs. Pour relever ce défi, Genetec Inc. (« Genetec »), un leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, coopère avec ses clients sur de nouvelles façons d’utiliser Genetec Mission Control™, le système d’aide à la décision de Genetec Security Center, afin d’automatiser le processus d’évaluation des employés et des visiteurs qui pénètrent sur les sites.

Genetec Mission Control est un système de gestion collaborative des décisions déjà largement employé par les aéroports, les entreprises gérant des infrastructures critiques et les services de sécurité pour coordonner la réponse aux incidents grâce à une meilleure compréhension de la situation et à des actions guidées. Conçue pour éliminer le doute, cette solution filtre les informations parasites pour fournir les données, les informations et les outils réellement utiles, afin de réagir aux situations rapidement et de manière collaborative. Mission Control garde également une trace de toutes les étapes du processus de réponse, ce qui permet d’analyser parfaitement après coup les mesures prises, et d’améliorer constamment les procédures opérationnelles standard.

Mission Control peut également être utilisé pour simplifier les processus d’évaluation et assurer l’exactitude des informations conservées. Ce système utilise une version dématérialisée du questionnaire d’évaluation utilisé par l’entreprise et guide le personnel en charge des admissions à chaque étape pour mieux identifier les personnes devant faire l’objet de contrôles plus approfondis. Il centralise également les données recueillies et automatise les notifications envoyées aux responsables. Avec Mission Control, les clients peuvent accélérer de façon significative le processus de filtrage des personnes tout en assurant la conformité avec les règles de sécurité et en réduisant au strict minimum les perturbations des opérations.

Tandis que la plupart des solutions nécessitent soit de modifier le code, soit de faire appel au fabricant, Mission Control fournit une interface de configuration intuitive qui permet aux administrateurs de créer un questionnaire sur mesure pour guider le personnel en charge de l’évaluation et identifier automatiquement s’il y a besoin de vérifications supplémentaires.

Les principales fonctionnalités de Mission Control pour une utilisation à des fins d’évaluation sont les suivantes :

Des données centralisées : Mission Control utilise les données des systèmes de sécurité connectés pour rationaliser l’évaluation, ce qui évite d’avoir à extraire et à enregistrer les données à plusieurs endroits.

Des procédures opérationnelles guidées : le système identifie automatiquement les personnes qui nécessitent des vérifications supplémentaires d’après les réponses qu’elles ont données aux questions, éliminant le risque que le personnel ne respecte pas les procédures hors ligne.

Automatisation : lorsque des employés sont retardés par des contrôles supplémentaires ou renvoyés chez eux pour se mettre en quarantaine, les données sont automatiquement consignées, et les employés, ainsi que leur responsable, reçoivent une copie du questionnaire d’évaluation.

Tableaux de bord : grâce aux tableaux de bord de Security Center, les clients peuvent surveiller les indicateurs les plus récents afin de mesurer l’efficacité de leur approche, de dégager des tendances et d’analyser l’affectation des ressources, mais aussi de déterminer l’impact de l’évaluation sur l’entreprise.

Mission Control présente une interface graphique et des fonctionnalités d’administration intuitives. Il est possible de créer et de personnaliser des procédures en quelques clics. Les employés en charge des admissions peuvent ainsi s’adapter facilement à tout changement apporté aux consignes. La centralisation de la collecte des données permet de disposer d’informations en temps réel au niveau de tous les postes d’évaluation.