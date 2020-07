Clifford Chance Applied Solutions lance "Cross-Border Publisher : Data Protection"

juillet 2020 par Marc Jacob

Clifford Chance Applied Solutions, cellule technologique du cabinet international d’avocats d’affaires Clifford Chance, annonce le lancement d’un outil numérique baptisé "Cross-Border Publisher : Data Protection". Ce dernier fournit aux entreprises des conseils juridiques fiables sur les enjeux de protection des données, et les guide dans l’application des normes RGPD et des réglementations locales sur ces enjeux. Cet outil couvre une liste croissante de juridictions clés, dont la France .

La protection des données est identifiée par les conseils d’administration des entreprises du monde entier comme un enjeu primordial : 44% des dirigeants et administrateurs de grandes entreprises globales estiment que les données représentent le plus grand défi éthique de leur organisation . A cela s’ajoute également le poids du risque financier encouru par les entreprises, alors que les dix condamnations les plus importantes liées au RGPD ont donné lieu à des amendes atteignant près d’un demi-milliard d’euros .

Cette solution a été développée en collaboration avec une banque internationale de premier plan, qui l’utilise déjà largement pour maîtriser les risques liés à la protection des données. Elle offre une protection efficace et rentable pour prévenir le risque financier et réputationnel pouvant découler d’un manquement à la réglementation en matière de protection des données. Elle s’appuie en outre sur une interface pratique de "Questions-Réponses", permettant de replacer les enjeux de l’entreprise utilisatrice dans le contexte d’une juridiction donnée.