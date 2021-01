Les caméras M73 et S74 de MOBOTIX au service du secteur de la santé

janvier 2021 par Marc Jacob

Depuis le début de la crise COVID-19, les caméras thermiques MOBOTIX - spécialiste de systèmes vidéo IP intelligents - sont de plus en plus utilisées dans le secteur de la santé, mais aussi dans de nombreux aéroports, gares, administrations publiques et entreprises, afin de détecter sans contact les anomalies de température des individus et limiter ainsi la propagation du virus. Avec ses systèmes de caméras M73 et S74 intelligents et cybersécurisés, la plate-forme MOBOTIX 7 fait de la technologie vidéo un moyen de prédilection pour assurer une prise en charge numérique complète dans les hôpitaux ainsi que dans les centres de soins aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Dans de nombreux hôpitaux, maisons de retraite et centres de soins du monde entier, la technologie vidéo MOBOTIX est utilisée pour garantir aux patients, aux résidents et aux employés un séjour en toute sérénité et un travail sécurisé.

Sécurité de base et protection contre la pandémie dans le secteur de la santé Avec la plate-forme MOBOTIX 7 et ses applications multifonctionnelles, MOBOTIX offre des possibilités d’applications très spécifiques au secteur de la santé : les individus qui présentent une température corporelle anormalement élevée peuvent être identifiés à leur entrée dans l’établissement et subir un examen plus approfondi. La sur-fréquentation est évitée et la distanciation physique peut être assurée.

• Décharger le personnel grâce à la « prise en charge numérique » : Le personnel hospitalier et infirmier travaille souvent à la limite de ses capacités. Grâce à une assistance vidéo efficace, il est par exemple possible d’effectuer numériquement des opérations de contrôle. Par ailleurs, les cas d’urgence étant signalés au moment précis où ils se produisent, les soignants ne perdent pas des minutes qui peuvent s’avérer précieuses. Aidé par des systèmes de signalement et d’appel efficaces, et par une différenciation ciblée des alarmes qui prévient les fausses alertes, le personnel conserve une motivation élevée et est moins exposé au phénomène de lassitude des alarmes.

• Prise en charge numérique et discrète des patients et des personnes nécessitant des soins : Grâce à une assistance vidéo discrète, MOBOTIX assure la sécurité 24 heures sur 24 sans que personne ne se sente observé. Les systèmes de vidéosurveillance aident également à la détection et alertent uniquement lorsque des événements définis se produisent, ce qui permet de limiter au maximum les enregistrements. En même temps, les patients et les résidents peuvent être certains qu’une aide arrivera immédiatement en cas d’urgence. Même de nuit, les personnes en détresse sont immédiatement détectées, leur sécurité garantie et leur indépendance maintenue. En intégrant des systèmes audio, les solutions vidéo MOBOTIX destinées au secteur de la santé permettent également une communication immédiate avec le patient.

• Optimiser les processus hospitaliers et de soins : La fluidité dans les routines primordiales aide les hôpitaux, les maisons de retraite et les établissements de soins à être efficaces et rentables : la technologie vidéo MOBOTIX permet d’automatiser et d’optimiser de nombreux processus, qui vont de l’accès aux locaux jusqu’aux formalités de départ de l’établissement.

La technologie vidéo MOBOTIX est également utilisée dans le domaine de la santé pour la détection précoce des incendies et le contrôle des accès, en particulier pour protéger les zones sensibles comme les pièces stériles, les salles d’opération ou les réserves de médicaments. MOBOTIX propose aussi des solutions efficaces de protection contre les intrusions et le vol, ou encore des solutions de sécurisation des espaces extérieurs, de surveillance des accès et de gestion des places de stationnement avec reconnaissance des plaques d’immatriculation.

Les hôpitaux universitaires ou les établissements d’enseignement peuvent utiliser des systèmes de caméras haute résolution, par exemple dans les salles d’opérations, pour répondre à leurs missions d’enseignement.

Cybersécurité et protection des données « Made in Germany »

Le secteur de la santé exige tout particulièrement de faire de la cybersécurité et de la protection des données une priorité absolue. Développés, fabriqués et testés de bout en bout au siège en Allemagne, les produits et solutions de la société ne se contentent pas d’offrir une excellente qualité d’image, même dans les conditions d’éclairage les plus difficiles. Entièrement conformes au RGPD, les systèmes MOBOTIX décentralisés assurent la meilleure qualité possible en matière de cybersécurité et de protection globale des données.