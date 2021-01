Retard de la France dans la numérisation de ses TPE et PME : OpenIP propose des solutions concrètes et opérationnelles

janvier 2021 par Marc Jacob

La crise sanitaire est venue rappeler la nécessité et l’urgence d’accélérer la numérisation des entreprises françaises, en particulier celle des TPE et PME. Une nécessité soulignée par la dernière publication de l’Indice relatif à l’Economie et à la Société numérique (DESI*) de la Commission Européenne, qui pointe le retard de la France dans ce domaine.

Considérant que l’heure n’est plus aux constats mais à l’action, OpenIP, opérateur de communications sécurisées dans le Cloud, annonce des solutions métiers et des outils opérationnels structurés pour répondre aux besoins et contraintes des TPE et PME, l’ensemble déployés par son réseau de 1000 intégrateurs de proximité.

Si la France est sur le point de rattraper son retard en matière de connectivité des entreprises en très haut débit, elle n’en demeure pas moins dans le peloton de queue en ce qui concerne l’adoption du numérique par ses TPE et PME, loin derrière la Finlande, l’Irlande, les Pays-Bas ou la Belgique. Les raisons de ce retard sont, selon l’indice DESI, pour 54% des entreprises le manque de temps pour se lancer dans une transformation numérique, pour 49% la peur du coût de cette dernière, pour 39% la complexité de sa mise en œuvre et pour 36% le manque de formation des usagers.

Des solutions dans le cloud adaptées aux enjeux et aux moyens des TPE/PME Pour lever ces quatre freins majeurs parfaitement identifiés sur le marché français, OpenIP propose une approche opérationnelle et pragmatique de la numérisation des TPE/PME basée sur des briques de solutions télécoms et IT disponibles dans le cloud :

Simples et rapidement mises en œuvre grâce à sa plateforme automatisée « MyOpenIP » ;

Ne nécessitant pas d’investissement grâce à une tarification économique à l’usage ;

Intuitives et ludiques, ne nécessitant pas de formation spécifique des utilisateurs. Ces solutions sont mises en œuvre, sur le terrain, par un réseau de 1300 intégrateurs-opérateurs de proximité. Ce sont ces derniers, au contact quotidien avec leurs clients, qui en assurent la commercialisation, le déploiement et la maintenance.

Un programme d’accompagnement pour les entrepreneurs

Conscient que ce ne sont pas les outils, même les plus performants, qui font le métier mais le professionnel qui en fait usage et que la montée en compétences est un passage obligé pour opérer sa transformation digitale, OpenIP a mis en place un programme d’accompagnement dédié aux décideurs au sein des entreprises afin qu’ils puissent concevoir et mettre en œuvre la stratégie digitale parfaitement adaptée à leurs objectifs et à leurs marchés.

Une approche souveraine et sécurisée

Rester autonome, c’est-à-dire libre de ses choix tout en bénéficiant des meilleures garanties de sécurité, même quand on est une petite entreprise, est la condition d’une stratégie digitale véritablement au service des performances de l’entreprise et non pas de celles de ses fournisseurs de technologies. C’est sur la base de cette conviction qu’OpenIP a construit des solutions simples à déployer, faciles à piloter et permettant à l’utilisateur de garder la main sur son système d’information et ses moyens numériques.

* https://ec.europa.eu/commission/pre...