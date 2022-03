Les appareils DECT de Spectralink intègrent désormais la passerelle SIP Microsoft Teams

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Spectralink, une entreprise de dimension internationale leader dans le domaine des solutions de mobilité, dévoile aujourd’hui le lancement de ses appareils DECT intégrant la passerelle SIP Microsoft Teams.

Les entreprises sont fortement dépendantes des collaborateurs sans bureau fixe (SBF) essentiels à leur activité, c’est-à-dire des personnes qui doivent se déplacer d’un établissement à un autre dans le cadre de leur mission. Nous sommes tous devenus dépendants des SBF des services de santé, des sites de production, de la vente de détail et des services logistiques.

Dans le même temps, des entreprises du monde entier ont saisi les énormes avantages commerciaux offerts par les outils de collaboration dans le cloud.

Où qu’ils se trouvent, les SBF doivent pouvoir communiquer et collaborer facilement avec leurs collègues – qui travaillent sur des sites, à des horaires, et dans des fuseaux horaires différents – au moyen d’outils de communication et de collaboration dans le cloud tels que Microsoft Teams.

Spectralink possède plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la transition entre plates-formes et infrastructures de communication. Cette expérience va des PBX numériques sur site aux outils de collaboration privés et publics dans le cloud en passant par la conception des appareils de classe mondiale dont les SBF ont besoin pour travailler, où qu’ils soient et dans n’importe quel environnement.

De plus, grâce à cette nouvelle intégration, les entreprises clientes peuvent migrer vers Microsoft Teams tout en permettant à leurs collaborateurs sans bureau fixe de garder le contact tout au long de la migration et à l’issue du processus.