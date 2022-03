Qumulo simplifie les flux de travail Kubernetes sur les données non structurées avec une nouvelle interface CSI

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Le nouveau pilote CSI (Container Storage Interface) permet la communication entre le stockage Qumulo et les clusters Kubernetes pour les applications basées sur les microservices.

Qumulo présente un nouveau pilote CSI (Container Storage Interface) afin de déverrouiller les applications construites sur les clusters Kubernetes. Les applications créées pour Kubernetes peuvent désormais intégrer de manière transparente la création et la gestion du stockage dans le cadre de leurs flux de travail et stocker et récupérer efficacement les données grâce à l’intégration avec le nouveau pilote CSI de Qumulo. Les clients qui exploitent Kubernetes peuvent désormais connecter leurs conteneurs à Qumulo sur site ou dans le cloud public, privé ou hybride, tout en prenant en charge plusieurs protocoles à partir d’un seul espace de noms. Cette innovation fait de Qumulo un élément clé de la modernisation de toute entreprise grâce aux conteneurs.

Le support Kubernetes de Qumulo facilite la vie des administrateurs Kubernetes certifiés et des professionnels DevOps en réduisant les processus manuels de gestion du stockage de leurs applications conteneurisées. Les charges de travail à grande échelle avec des milliers à des millions d’opérations par jour deviennent radicalement simples avec la plate-forme de stockage de données de Qumulo, ce qui permet aux innovateurs DevOps de se concentrer sur les tâches essentielles tout en évitant les contournements inutiles pour leurs besoins de stockage.

Le processus d’utilisation de Qumulo par un utilisateur final de Kubernetes est simple. L’administrateur installe le CSI Qumulo dans son cluster Kubernetes tout en configurant des volumes dynamiques, ce qui donne accès au stockage externe de Qumulo pour toutes ses applications conteneurisées. Cela présente une valeur particulière pour les entreprises qui cherchent à tirer parti des infrastructures conteneurisées pour exécuter des charges de travail analytiques. Par exemple, un détaillant qui utilise des conteneurs à la demande pour exécuter des analyses localisées sur ses données d’exploitation en magasin peut maintenant connecter ces applications à ses données d’exploitation sur la plate-forme de stockage Qumulo. Cela permet ensuite au client de surveiller, de maintenir ou de résoudre les problèmes par le biais du tableau de bord d’analyse de Qumulo sur toutes les données de stockage et d’utilisation des fichiers. Le pilote Qumulo CSI est désormais disponible en preview.