De nouvelles fonctionnalités sur Zoom Meetings, Zoom Chat, Zoom Events, Zoom Phone

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Sur Zoom Events, les hôtes peuvent désormais autoriser les participants à se joindre à l’événement en un seul clic et leur éviter le processus d’inscription. Si le participant accepte les politiques de marketing et de confidentialité de son hôte, ce dernier pourra collecter plus facilement les informations relatives aux participants.

Les organisateurs peuvent désormais activer et désactiver Expo à partir du panneau de configuration, ce qui permet aux hôtes de diriger plus facilement le flux des participants et de reporter leur attention sur d’autres sessions et intervenants. Dans la section "Analyse et contrôle", les organisateurs peuvent maintenant voir les stands d’exposition auxquels les participants ont interagi, les sessions auxquelles ils ont assisté, la durée de leur présence et s’ils ont passé du temps dans le hall de l’événement.

Les superviseurs du Zoom Contact Center peuvent superviser les appels et conseiller un agent durant un appel pour mieux répondre à leurs clients sans être entendu du client.

Les administrateurs peuvent désormais visualiser et interagir avec les mesures et les informations relatives à Workspace Reservation. Un nouveau tableau de bord de réservation d’espace de travail est disponible pour obtenir un aperçu de l’utilisation des espaces de travail, des taux d’enregistrement, des espaces de travail les plus utilisés, et plus encore. Les administrateurs peuvent comparer ces informations entre les différents sites, par exemple en comparant les différents étages d’un même bâtiment.

Concernant Zoom Phone, les utilisateurs peuvent transférer des messages vocaux individuels depuis leur client ou leur téléphone à d’autres utilisateurs du même compte. Les messages vocaux transférés peuvent être marqués comme privés pour empêcher leur réexpédition et fournir une sécurité supplémentaire. Les administrateurs peuvent désormais gérer plus facilement le coût de leur solution téléphonique grâce aux appels internationaux ciblés, qui leur permettent de déterminer les pays que les utilisateurs peuvent appeler.

Pour plus d’informations sur les prochaines fonctionnalités, toutes les notes de mise à jour sur le site du support de Zoom.