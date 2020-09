Le transfert sécurisé de photos et vidéos de Facebook vers Dropbox désormais disponible

septembre 2020 par Marc Jacob

Dropbox et Facebook annoncent une nouvelle intégration permettant de transférer l’intégralité d’une bibliothèque de photos et de vidéos Facebook vers un compte Dropbox en seulement quelques clics.

Le transfert s’effectue en arrière-plan, sans avoir besoin de garder son ordinateur allumé ou de surveiller une barre d’état. Tous les fichiers sont privés par défaut et regroupés par album, pour être organisés selon la volonté de l’utilisateur, et de manière sécurisée.

Les utilisateurs peuvent accéder à cet outil dans les paramètres de Facebook, dans la section "Your Facebook Information" et sélectionner Dropbox.

Ils sont nombreux à aimer partager des photos et des vidéos avec leurs amis et leur famille et utilisent régulièrement Dropbox pour organiser leur contenu. Ce partenariat permet de développer cet usage à une échelle bien plus grande, en la rendant disponible au milliard d’utilisateurs de Facebook.