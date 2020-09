Turris Shield sécurise les réseaux des usagers courants comme des professionnels

septembre 2020 par Marc Jacob

Il suffit en effet de connecter Turris Shield via un routeur Wi-Fi domestique courant, ce qui assurera la sécurisation de l’ensemble du domicile ou du bureau. Les propriétaires de routeurs avec modem intégré peuvent utiliser Turris Shield en aval du routeur et compléter un point d’accès Wi-Fi au choix. Après le premier démarrage, seul le mot de passe administrateur doit être configuré et la vulnérabilité en est immédiatement testée par Turris Shield. A partir de ce moment, l’ensemble du réseau est protégé par le pare-feu adaptatif le plus rapide du marché. Il est en mesure de réagir en quelques secondes aux nouvelles menaces qui apparaissent. Turris Shield est également équipé d’un support intégré Open VPN, qui facilite le travail à domicile et accroît la sécurité en voyage. Le pare-feu matériel Turris Shield est disponible dans les boutiques en ligne européennes Amazon, avec en tête Amazon.fr, pour un prix de EUR 99/2990 couronnes tchèques.

En moyenne, chaque routeur ou serveur dans le monde subit plus de trois mille attaques par mois. Certaines attaques sont contrées grâce au logiciel à jour et correctement sécurisé, mais beaucoup ne le sont malheureusement pas. Dans ce cas, le pirate prend le contrôle sur votre équipement et dispose d’un accès facile à vos données utilisateur, mots de passe et souvent aussi à vos moyens financiers. Le pare-feu matériel Turris Shield empêche de manière fiable la prise de contrôle du réseau et aux équipements qui y sont connectés.

Les routeurs courants comptent sur l’installation de mises à jour de la part des utilisateurs, mais ceux-ci ignorent souvent ce processus, n’étant fréquemment même pas au courant des nouvelles versions. Ceci est différent pour les routeurs Turris Omnia, Turris MOX et désormais aussi le pare-feu Turris Shield. Ceux-ci prennent en charge les mises à jour de sécurité de manière pleinement autonome. Le réseau mondial des équipements Turris coopère de plus à la détection et à la répression des nouvelles menaces sur internet, le système Sentinel permettant une réaction en seulement deux secondes. Ainsi, la détection d’une attaque sur un équipement Turris en Australie assurera la sécurisation immédiate de l’ensemble des systèmes Turris du monde. Les propriétaires de routeurs courants peuvent désormais en profiter en les complétant aisément du pare-feu tchèque unique Turris Shield.

Réseau privé virtuel pour chacun

Le pare-feu adaptatif n’est pas la seule fonction de sécurité proposée par Turris Shield. Il offre également la possibilité d’exploiter un Open VPN (Virtual Private Network - réseau privé virtuel) en mode serveur et client. Grâce à cela, il est par exemple possible de permettre l’accès à des pages web autrement inaccessibles à cause de la position géographique, ou alors de permettre un accès sécurisé au réseau local depuis n’importe quel lieu. Cette fonction sera également appréciée par les entrepreneurs et les sociétés ayant besoin de se connecter au réseau lors de voyages ou pour le travail à domicile. Grâce au VPN crypté, Turris Shield assure en tout temps l’anonymat et la sécurisation requise.

Les héros invisibles du projet Turris

L’une des bases fondatrices sur laquelle repose la sécurité hors concurrence de l’ensemble des routeurs et équipements Turris est sa communauté d’utilisateurs ralliés à ce projet. Ceux-ci fournissent au poste central du projet Turris des données précieuses, permettant de réagir de manière flexible aux menaces réseau les plus diverses et de protéger ainsi l’ensemble des utilisateurs connectés.