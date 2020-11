Le transfert de sources dans un DataCenter via TruONE™ d’ABB

novembre 2020 par Marc Jacob

Dans un DataCenter, la continuité de service impose une alimentation électrique redondante et sécurisée. C’est pourquoi la plupart des concepteurs doublent l’alimentation des charges informatiques (IT) et mécaniques. Toutefois, la permutation de la source principale au groupe de secours, et inversement, ne va pas sans difficultés.

Près d’un tiers des DataCenters à architecture N+1, dans laquelle chaque module défaillant est secouru par un équipement supplémentaire, connaît au moins une panne par an, qui se chiffre en moyenne à quelque 900 000 Euros. Et dans un tiers des cas, la panne est due à un défaut de distribution électrique au sein même du DataCenter. Il faut alors compter sur la fiabilité des inverseurs de sources automatiques pour basculer l’alimentation principale des charges IT et des systèmes de refroidissement vers l’alimentation de secours.

TruONE™ d’ABB est un inverseur de sources automatique qui concentre tout le nécessaire (instrumentation, commande, commutation et dialogue opérateur) dans un seul appareil facile et ultra-rapide à installer, qui maximise la fiabilité du transfert.

Doté des mêmes interface utilisateur et environnement logiciel que le disjoncteur Emax 2 d’ABB, il tire parti du fort pouvoir de coupure de ce dernier pour s’y associer et former une solution tout-en-un compacte et sûre. L’intégration complète et la souplesse d’utilisation du tandem Emax 2-TruONE en font une solution extrêmement fiable, adaptée aux centres de données les plus exigeants.