Quantum étoffe son portefeuille de solutions de stockage objets ActiveScale

novembre 2020 par Marc Jacob

Quantum Corp. annonce avoir enrichi sa plate-forme ActiveScale™ en donnant priorité à la sécurité des données, à une capacité optimisée et à des performances améliorées. La société a également étoffé son portefeuille en y introduisant une configuration plus compacte et plus économique. Ces nouvelles offres permettent à Quantum de renforcer sa stratégie, celle de se positionner en tant que premier fournisseur de services de gestion et de stockage des données non structurées.

Les taux de croissance à deux chiffres des données exacerbent aujourd’hui le coût et la complexité que représentent la gestion et le stockage de données. La capacité des entreprises à extraire de la valeur de ces données est essentielle à leur compétitivité, un contexte qui encourage la demande en faveur de données disponibles et accessibles. Ce défi est par ailleurs accentué par l’ampleur à laquelle les données et le stockage doivent être gérés. La plate-forme de stockage objets ActivesScale donne les moyens de gérer, protéger et préserver des données à grande échelle.

La solution logicielle ActiveScale de Quantum permet de bénéficier d’une évolutivité flexible, de quelques centaines de téraoctets à des dizaines de pétaoctets, grâce à son modèle de placement dynamique des données qui garantit une durabilité optimale des données. L’architecture et les fonctionnalités d’ActiveScale simplifient le déploiement et la gestion de votre environnement, aujourd’hui et demain.

ActiveScale, le verrouillage d’objets pour une immuabilité des données La nouvelle fonction de verrouillage d’objets de la solution ActiveScale 5.7 protège les données de tout comportement malveillant tel qu’une suppression, un transfert ou une utilisation par ransomware. Lorsqu’une immuabilité est définie pour un objet ou un ensemble d’objets, elle ne peut être modifiée jusqu’à expiration de la règle. Qu’il s’agisse de conformité ou de protection contre les pertes de données, le verrouillage d’objets permet de garantir que les données resteront intègres pendant des jours, des mois ou des années.

Agrégation des petits objets pour une efficacité et des performances améliorées La plate-forme ActiveScale est dotée d’une nouvelle fonctionnalité baptisée Agrégation des petits objets qui lui permet d’offrir une capacité de stockage efficace en réunissant les petits fichiers au sein d’un objet de plus grande taille avant de procéder à leur erasure coding. Cette agrégation permet une utilisation accrue et des performances globales améliorées pour les transactions impliquant de petits objets. Le principal facteur de différenciation est ici la capacité d’ActiveScale à offrir un accès direct aux objets de petite taille sans avoir à reconstituer l’intégralité de l’objet concerné.

Quantum a amélioré l’architecture de sa solution ActiveScale, qui permet aujourd’hui une configuration à trois nœuds de plus petite envergure, dès 432 To de capacité brute. Grâce à cette solution d’entrée de gamme, les clients peuvent tirer parti des fonctions de gestion, de protection et de préservation qu’offre ActiveScale à mesure qu’ils développent leurs activités.