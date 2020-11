IDC MarketScape désigne ESET comme acteur majeur

novembre 2020 par Marc Jacob

L’évaluation porte sur le marché des logiciels de sécurité mobile pour entreprises, afin de les aider à identifier les fournisseurs qui proposent des offres robustes et visions produits intégrées.

Selon le rapport, « ESET se démarque dans le domaine de la recherche sur les menaces, en particulier autour de l’identification des malwares Android et de la détection des comportements ». Comme IDC le note également, « les entreprises qui cherchent à consolider les produits et les opérations de sécurité autour d’un modèle de sécurité unifié pour terminaux devraient également s’intéresser à ESET pour son portefeuille étendu d’outils d’administration et de la sécurité des terminaux ».

En 2020, la sécurité mobile est devenue une priorité plus importante que jamais, car un grand nombre d’entreprises ont recours au télétravail à grande échelle et les pirates multiplient leurs tentatives de façon exponentielle en conséquence. Comme ils sont séparés du bureau, de plus en plus de collaborateurs utilisent leurs appareils mobiles dans leur travail quotidien. Il est donc vital que ces appareils soient protégés. Les entreprises doivent s’assurer que tous les terminaux soient protégés par des logiciels tels qu’ESET Endpoint Security for Android, qui possède une défense multicouche contre un large éventail de menaces.

C’est plus que pertinent aujourd’hui, car pour beaucoup d’entreprise, le nombre d’appareils à gérer est un défi tout aussi important dans la lutte contre les menaces mobiles. Comme chaque collaborateur peut utiliser plusieurs appareils mobiles, la supervision des logiciels sur chacun d’entre eux peut s’avérer être une tâche coûteuse en temps. Toutefois, des offres telles qu’ESET Security Management Center**, qui est automatiquement inclus dans toutes les licences ESET de protection des terminaux, peut optimiser le processus en fournissant une console unique pour gérer toutes les machines d’un réseau.

Zuzana Legáthová, Analyst Relations Manager chez ESET, a déclaré : « IDC MarketScape est l’un des plus importants outils d’évaluation des fournisseurs du secteur informatique. La reconnaissance continue d’ESET par IDC MarketScape en tant qu’acteur majeur témoigne de la forte valeur des offres de sécurité mobile d’ESET. Les meilleures performances d’ESET par rapport à l’évaluation de l’année dernière est une confirmation de nos efforts toujours croissants dans le domaine de plus en plus important de la sécurité mobile. Les entreprises du monde entier peuvent compter sur l’expertise d’ESET pour assurer la sécurité de leurs appareils, et le fait qu’IDC Marketscape nous ait désigné comme acteur majeur dans ce domaine en est une validation importante. »

* IDC MarketScape : Worldwide Mobile Threat Management Software 2018–2019 Vendor Assessment, document n° US44521018, décembre 2018

** deviendra ESET PROTECT