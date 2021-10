Le partenariat entre Teradata et H2O.ai accélère l’adoption de l’IA par les entreprises dans le Cloud

octobre 2021 par Marc Jacob

Teradata et H2O.ai annoncent l’intégration de H2O AI Hybrid Cloud, la plateforme d’IA la plus sophistiquée d’H2O.ai, à Vantage, la plateforme de données multi-cloud de Teradata. Cette intégration permet aux clients de Teradata et d’H2O.ai de créer, de déployer et d’exploiter rapidement et facilement des solutions d’IA qui répondent aux problématiques métiers et génèrent de la valeur commerciale.

Grâce à Teradata Vantage, les data engineers et les data scientists peuvent utiliser des langages courants tels que R, Python et SQL pour préparer et traiter des données pour le Machine Learning à grande échelle. L’entreprise a ainsi la possibilité de raccourcir le temps nécessaire à la préparation des données pour l’analyse, un processus chronophage pour les projets d’IA. H2O AI Hybrid Cloud permet aux data scientists d’accélérer le processus de création de modèles grâce à l’ingénierie des fonctionnalités automatisées et avancées, la sélection automatique des algorithmes et la validation automatique des modèles. Ainsi combinées, les deux plateformes permettent d’implémenter et de déployer rapidement et à grande échelle des solutions d’IA. Celles-ci répondent ainsi à la demande croissante des clients, et ce quel que soit l’endroit où résident leurs données – qu’elles soient stockées dans un ou plusieurs clouds, ou bien dans des environnements hybrides.

L’intégration de H2O AI Hybrid Cloud à Vantage offre d’innombrables cas d’utilisation, de la prévention des fraudes à la détection d’anomalies en passant par le désabonnement, l’optimisation des tarifs et l’expansion de la clientèle. Cette solution conjointe permet aux clients d’évaluer toutes les opportunités en matière d’IA afin de prendre de meilleures décisions métiers.

Disponibilité

L’intégration de H20 AI Hybrid Cloud à Teradata Vantage est désormais disponible partout dans le monde.