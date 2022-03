Le nouveau Pexip Infinity est disponible

mars 2022 par Marc Jacob

Sécuriser la collaboration vidéo

En ce premier trimestre, la plateforme a déjà été certifiée par l’ANSSI : Cette certification garantit aux utilisateurs que Pexip Infinity a bénéficié d’un contrôle complet du périmètre défini dans la cible de sécurité et que l’application et les données générées par la solution correspond parfaitement au référentiel Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information.

Avec cette nouvelle mouture, Pexip propose une authentification plus forte permettant plus de contrôle et la mise en place d’une identité prouvée des utilisateurs du service de visio.

De même, les utilisateurs de Pexip Private Cloud ont la garantie de conserver les logs chez eux ce qui minimise les risques d’analyse a posteriori et d’espionnage.

Video Engagement Platform : au service des métiers

Pexip a également pensé aux usages de ses clients en proposant de nouvelles fonctionnalités spécifiques aux métiers. Ainsi un médecin sur une plateforme de téléconsultation basée sur Infinity aura la possibilité de gérer la webcam d’un patient à distance, par exemple pour zoomer sur une partie de son corps.

Pour éviter tout problème d’accès, Pexip Infinity supprime automatiquement les chiffrements anciens incompatible avec la sécurisation indispensable aux yeux des DSI et RSSI.

Pexip Infinity fait également évoluer son système à base d’IA « adaptive composition » qui permettait déjà des zoom automatiques sur le speaker où des réorganisations automatiques de l’interface utilisateur en fonction du nombre de personnes. Pexip va encore plus loin dans le but de proposer une immersion plus forte dans le meeting. Ainsi une présentation de document aura son présentateur associé visuellement avec un recadrage automatique plus confortable. Cette évolution prend également en compte et de façon automatique l’intégration des salles de visio, quelle que soit leur marque, qui sont automatiquement présentées de façon intelligente et évolutive mais également la capacité à moduler la présentation dans le cadre de réunions mixtes quand une réunion physique interagit avec des interlocuteurs distants.

Pexip Private Cloud pour des déploiements plus rapides

Pexip Infinity est un moteur de vidéo collaboration qui peut être utilisé en SaaS et on premise, en fonction des besoins du client. Pexip va encore plus loin et profite de son Pexip Private Cloud pour proposer le contrôle et la sécurité d’une plateforme de vidéoconférence hébergée chez le client, avec la facilité et l’évolutivité d’un service cloud partagé. Concrètement, cela donne la possibilité aux clients de dédier automatiquement des machines virtuelles pour faire face aux augmentations de trafic sans pour autant laisser les logs en dehors de son SI.

Pexip autorise ainsi de multiple combinaisons en fonction des besoins du clients et ce système est particulièrement en adéquation avec les besoins des plateforme de télésanté, de banque en ligne, de service clients en vidéo ou d’éducation qui ont besoin de flexibilité. Ou bien des administrations publiques ou des industriels qui recherchent une confidentialité optimale.

Pexip Infinity 27 est immédiatement disponible auprès des partenaires Pexip.