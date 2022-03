BeyondTrust lance Remote Support 22.1

mars 2022 par Marc Jacob

BeyondTrust annonce le lancement de Remote Support 22.1, avec de nouvelles fonctionnalités et des améliorations permettant aux équipes de services desk d’accéder et de supporter rapidement et en toute sécurité n’importe quel appareil distant, fonctionnant sur n’importe quelle plateforme, n’importe où. Remote Support de BeyondTrust renforce la capacité d’une organisation à soutenir les utilisateurs dans le cadre de l’expansion permanente de la main-d’œuvre à distance, où de nombreuses méthodes traditionnelles de support informatique pour les appareils (hors ligne ou en ligne) ne sont plus une option.

Les dernières fonctionnalités et améliorations aideront les centres de services à accroître leur efficacité opérationnelle, en réduisant les temps d’arrêt et les coûts.

Les services informatiques sont confrontés à un environnement de support de plus en plus complexe, nécessitant des options de support à distance flexibles, évolutives et adaptables, tout en continuant à répondre à des exigences de sécurité rigoureuses. Remote Support de BeyondTrust offre une visibilité et un contrôle sur les accès à distance internes et externes, une connectivité sécurisée aux actifs gérés et une piste d’audit complète et irréprochable pour la conformité.

Remote Support 22.1 de BeyondTrust comprend les nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes : Dark Mode Desktop Access Console – Permet aux utilisateurs souhaitant éviter les écrans lumineux et réduire la fatigue oculaire de sélectionner le mode « dark » dans la console de bureau. Cette dernière utilise une palette de couleurs plus sombres pour les écrans, les vues, les menus et les contrôles.

Jump Item Association – Permet aux administrateurs de limiter les identifiants disponibles pour l’injection dans une session Jump en associant les comptes Vault et les groupes de comptes Vault aux éléments Jump.

Vault Scheduled Discovery – Permet aux administrateurs de Vault de définir un jour/une heure pour exécuter automatiquement les tâches de découverte de domaine de Vault et d’avoir une visibilité continue sur les comptes de domaine, les endpoints et les comptes locaux.

Vault Account Policies - Permet d’attribuer des politiques de compte aux comptes ou aux groupes Vault pour une granularité supplémentaire.

Windows 11 Support - Prend en charge les systèmes Windows 11 grâce à une mise à niveau gratuite pour les PC éligibles Windows 10 et les PC plus récents.

MacOS Monterey Support - BeyondTrust offre en grande partie les mêmes fonctionnalités pour Mac que pour Windows et supporte entièrement les systèmes Ma-cOS Monterey.

Nutanix Support - Le logiciel de base 6.1.1+ prend en charge les hyperviseurs Nutanix pour le déploiement des appliances virtuelles.