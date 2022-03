AXIS Camera Station est disponible

mars 2022 par Marc Jacob

Cette plateforme a pour objectif de faciliter l’installation, l’utilisation et la maintenance d’une solution de vidéosurveillance de bout en bout. Grâce à un flux régulier d’améliorations, AXIS Camera Station suit le rythme des innovations technologiques au sein du logiciel de gestion vidéo lui-même, mais aussi de l’ensemble des dispositifs connectés aux systèmes de surveillance.

De façon générale, les capacités d’AXIS Camera Station concernent la visualisation vidéo en direct, la lecture et la recherche vidéo, l’audio, le contrôle d’accès et la gestion des systèmes et des utilisateurs. La solution complète comprend les éléments suivants :

• Logiciel client et serveur AXIS Camera Station : il assure toutes les communications avec les caméras et les dispositifs auxiliaires du système, il gère les droits des utilisateurs et permet l’interaction avec la vidéo en direct et les vidéos enregistrées, ainsi que la gestion du système, les fonctions de maintenance et les tableaux de bord.

• AXIS Camera Station Secure Entry : intégré au logiciel AXIS Camera Station, il fournit la fonction de contrôle d’accès lorsque des contrôleurs de porte AXIS A1601 sont ajoutés.

• Enregistreurs AXIS Camera Station Network : des solutions d’enregistrement faciles à installer et fiables, parfaitement adaptées à la large gamme de produits réseau d’Axis.

• Application de visualisation mobile pour AXIS Camera Station : permet de visualiser à distance des vidéos et des enregistrements en direct, de communiquer en direct avec les visiteurs et de contrôler les portes sur des dispositifs mobiles.

• Prise en charge de toute la gamme de produits connectés sur IP d’Axis, notamment les caméras vidéo, les caméras-piétons, les périphériques audio, les interphones et contrôleurs de porte, ainsi que les radars.

• Accès à des applications d’analyse puissantes pour améliorer la solution de surveillance, notamment AXIS License Plate Verifier, AXIS Guard Suite, AXIS Perimeter Defender, AXIS Object Analytics.

AXIS Camera Station évoluera constamment en fonction des développements de nouvelles technologies de surveillance et des besoins des installateurs et clients.