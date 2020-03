Le laboratoire d’évaluations sécuritaires de SERMA occupe la première place internationale pour l’évaluation de produits selon la norme Critères Communs

mars 2020 par Marc Jacob

Le laboratoire d’évaluation de SERMA, reconnu depuis plus de 20 ans dans le domaine de l’évaluation de la sécurité des technologies de l’information, a été reconnu selon le rapport statistique Critères Communs rédigé par jtsec comme l’un des meilleurs laboratoires internationaux pour l’évaluation Critères Communs des produits et solutions.

En 2019, 368 produits ont été certifiés Critères Communs au niveau international. La France arrive en 2e position après les Etats-Unis avec 56 produits certifiés.

Le laboratoire de SERMA Safety & Security a joué un rôle capital en se positionnant comme le premier laboratoire avec 37 produits évalué en 2019.

SERMA Safety & Security est un interlocuteur unique pour la sécurité et la sureté de fonctionnement des produits et IoT, des systèmes industriels et des systèmes d’information. L’entreprise bénéficie d’une expertise développée depuis plus de 20 ans sur ces métiers. L’offre d’expertise, d’évaluation et de conseil est adaptée aux besoins des concepteurs et utilisateurs de ces différents systèmes.

• CESTI : Centre d’Evaluation de la Sécurité des Technologies de l’Information

Le laboratoire d’évaluation CESTI évalue annuellement plus de 200 produits sécuritaires complexes, allant de la puce électronique au système hardware/software complet. Le laboratoire est accrédité par de nombreux organismes (ANSSI, EMVCo, GlobalPlatform, PCI, FIPS, ect…) pour réaliser ces évaluations par rapport à de nombreuses normes internationales, publiques ou privées.

• Expertise et Conseil en cybersécurité

Les consultants spécialistes de cybersécurité accompagnent les concepteurs, intégrateurs et utilisateurs de systèmes dans la maitrise de la sécurité de leurs produits, tant dans leur fonctionnement que pour les sécuriser au regard des risques de malveillance. Le panel d’offres de services couvre l’ensemble des besoins en sécurité : Audit, Conseil, Services Managés et SOC, Intégration de solutions et IoT.

• Expertise et Conseil en sûreté de fonctionnement

Les études menées par les experts portent sur des systèmes ou des logiciels ayant des contraintes de sûreté de fonctionnement. SERMA Safety & Security propose son expertise aux industriels, donneurs d’ordres et autorités de certification qui doivent élaborer, valider, homologuer ou certifier leurs systèmes et logiciels.

Ce processus d’étude de sûreté de fonctionnement est axé autour de quatre points principaux d’étude : l’étude de fiabilité, l’étude de disponibilité, l’étude de maintenabilité, l’étude de la sécurité.

Parallèlement à ces diverses activités, la société propose des formations selon le cycle d’un produit et/ou système. Couvrant les phases de sensibilisation, d’utilisation opérationnelle, de test, de design, d’exigence de sécurité et de sûreté et de conception.

Présente sur 5 sites en France, la société compte près de 200 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de plus de 30 millions d’euros. Elle est une filiale du Groupe SERMA.