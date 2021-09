Le groupe scolaire Saint Joseph-La Salle modernise son infrasctructure réseau avec Nuclias Cloud de D-Link pour répondre aux enjeux de la transformation numérique de l’enseignement

septembre 2021 par Patrick LEBRETON

Saint Joseph-La Salle appartient au réseau Lasallien, le 1er réseau d’enseignement au monde avec 1 500 établissements répartis dans 79 pays et 1,3 million d’élèves. Situé à Lorient, l’ensemble scolaire Saint Joseph-La Salle regroupe sur un même site de 10 hectares un collège, un lycée d’enseignement général et technologique, un lycée professionnel, un pôle d’enseignement supérieur ainsi qu’un centre de formation continue et d’apprentissage. Ses dizaines de filières d’enseignement offrent aux quelques 2 000 élèves un grand choix de formations.

L’éducation au numérique est l’un des grandes priorités du moment, pour ce faire Saint Joseph-La Salle a mis en place différents parcours pour les élèves de tous niveaux : le parcours pédagogique de citoyenneté numérique au collège, le parcours numérique 3 ans au lycée général avec les spécialités SNT et NSI, le Club réalité virtuelle, la digitalisation des métiers du secteur tertiaire au lycée professionnel, etc.

Modernisation de l’infrastructure pour répondre aux nouveaux usages de la pédagogie

Le Groupe Saint-Joseph La Salle disposait déjà d’une solution Wi-Fi, mais celle-ci ne répondait plus aux enjeux de transformation de l’enseignement, qui recourt de plus en plus aux outils numériques et doit faire face à des connexions plus importantes du fait du nombre grandissant de terminaux.

En 2021, la direction de Saint Joseph-La Salle décide de faire évoluer l’infrastructure réseau sans fil en tenant compte des usages actuels mais capable de s’adapter aux besoins futurs tout en apportant de nouvelles garanties en termes de sécurisation et de performances.

La nouvelle architecture du groupe scolaire repose sur la solution Nuclias Cloud de D-Link, spécifiquement conçue pour les structures qui souhaitent s’affranchir de l’aspect technique du réseau pour se concentrer sur leur activité.

Nuclias permet d’installer, de configurer, de surveiller, de dépanner et de gérer éfficacement les réseaux sans fil et filaires. La couverture Wi-Fi et la capacité de mise en réseau sont fournies par des points d’accès hautes performances et des commutateurs pouvant être rapidement déployés sur site. Côté configuration et gestion, l’ensemble de l’administration peut se faire via l’interface web intuitive et conviviale accessible depuis un PC, un ordinateur portable ou un smartphone.

Sécurité et performances accrues, administration simplifiée

Déployé et opérationnel depuis Septembre 2020, le réseau Wi-Fi actuel compte 50 bornes Wi-Fi. Il offre une sécurisation plus importante et plus efficace, grâce à la séparation et la gestion de l’accès du personnel, des étudiants et des invités au réseau. Le contrôle d’accès basé sur les règles et privilèges, le cryptage de dernière génération WPA3 sont également des atouts.

Autre amélioration notable, la perfomance globale du réseau grâce à la gestion de la bande passante pour chaque point d’accès et périphérique connecté, garantissant ainsi un bon niveau de service, qui répond davantage aux usages actuels. Enfin c’est la simplicité de gestion qui est appréciée.

D’ici un an, 30 nouvelles bornes Wi-Fi seront installées, l’architecture de Nuclias Cloud garantissant une évolutivité illimitée. Il suffit de rattacher au profil actuel les nouvelles bornes Nuclias pour une mise en production très rapide. Un gain de temps incontestable dans la gestion informatique d’un ensemble scolaire de plus de 2 000 utilisateurs.