La Croix-Rouge française opte pour InterCloud pour l’accompagner dans l’hybridation de ses services cloud

septembre 2021 par Marc Jacob

Fondée en 1864, l’association de la Croix- Rouge française s’est appuyée sur l’expertise d’InterCloud pour accélérer sa transformation digitale. Le tout, en modernisant son infrastructure IT et ainsi accéder de manière sécurisée et performante aux différents services clouds de ses deux principaux fournisseurs.

La Croix-Rouge française a changé de paradigme en passant d’une infrastructure gérée sur site, à une infrastructure délocalisée dans le Cloud. Avec l’évolution des usages métiers liés à ces services cloud, les enjeux de connectivité vers ses différents Cloud Service Providers (CSP) sont devenus critiques.

Grâce à ses solutions Software-Defined managées de bout en bout, InterCloud a permis à la Croix-Rouge française d’assurer la continuité de ses services tout en garantissant la performance, la sécurité et l’agilité de son infrastructure réseau.

Avec InterCloud, la Croix-Rouge française bénéficie d’un fournisseur unique de connectivité, qui lui permet d’exploiter pleinement ses ressources de manière réactive, flexible et fiable.

Contexte

Association d’aide humanitaire française fondée en 1864, la Croix-Rouge Française a pour objectif de venir en aide aux personnes en difficulté en France et à l’étranger. L’association est aussi devenue une entreprise non-profit de services dans les secteurs humanitaire, sanitaire, social, médicosocial et de la formation. L’ouverture du Campus Croix-Rouge à Montrouge, a ouvert la voie à l’externalisation de son infrastructure IT. Une modernisation de la gestion de ses interconnexions a donc été étudiée avec InterCloud. Ce contexte a entraîné une volonté de transformation de modèle de son infrastructure IT, ce qui a engendré la mise en place d’une stratégie d’hybridation de ses services Cloud afin de répondre au mieux à ses besoins métiers.

Challenges

A la suite de ce changement de stratégie et d’organisation, la Croix-Rouge française a initié la migration de workloads vers deux CSP majeurs. Cette stratégie nécessitait d’assurer la migration vers une infrastructure IT externe robuste tout en garantissant la fiabilité et la performance.

Lors de la phase d’évaluation, la DSI a noté l’importance de la connectivité pour la réalisation de ces objectifs.

La volonté de collaborer avec un acteur disposant de forts engagements de qualité de service, ayant la capacité de mettre en place une infrastructure totalement résiliente, est devenu un prérequis afin :

D’assurer la sécurité des workloads critiques.

De maintenir une disponibilité constante de ses ressources.

De mettre en œuvre un plan de reprise d’activité.

En s’appuyant sur l’expertise d’InterCloud, la Croix-Rouge française a donc trouvé le partenaire de confiance permettant à la DSI, la réalisation de cette stratégie en toute sérénité.

La solution d’Intercloud

Afin d’accompagner la Croix-Rouge française dans sa transformation digitale et ainsi répondre aux enjeux de sécurité, de disponibilité avec des engagements de qualité de service, InterCloud met à disposition une infrastructure et un portail d’automatisation améliorant la flexibilité et la réactivité des équipes IT. La plateforme InterCloud permet de considérer les deux CSP choisis comme des extensions sécurisées, transparentes et intégrées au SI interne de la Croix-Rouge française. En manageant l’ensemble de la solution et grâce à la résilience de l’infrastructure réseau, InterCloud permet à la Croix-Rouge française de sécuriser et de maintenir la continuité des opérations de ses clients internes, depuis ses différents centres de données jusqu’aux infrastructures des CSP. InterCloud, devient l’interlocuteur unique de la Croix-Rouge française pour l’ensemble de ses workloads déployés dans le Cloud

Créée le 25 mai 1864, la Croix-Rouge française est une association de loi 1901 ouverte à tous, sans distinction.Elle fonde son action sur l’engagement de ses 66 000 bénévoles répartis au sein de plus de 1 100 implantations locales qui couvrent l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Elle est aussi une véritable plateforme d’innovation sociale et un acteur de l’économie sociale et solidaire de services à but non lucratif qui repose sur des missions historiques dans les secteurs de la santé, de l’aide sociale et de la formation. À ce titre, la Croix-Rouge française gère 481 établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, ainsi que 12 instituts régionaux de formation sanitaire et sociale. Elle emploie plus de 16 000 salariés qui mettent leur professionnalisme au service de tous et plus particulièrement des plus fragiles.En 2019, plus de 86 000 victimes ont été́ secourues et plus de 166 000 citoyens ont été́ initiés ou formés aux gestes qui sauvent ; plus de 70 000 actions ont été menées au titre de l’aide et l’accompagnement social ; 4 250 000 personnes ont été́ aidées à l’international ; 17 000 étudiants ont bénéficié́ d’une formation sanitaire et sociale...