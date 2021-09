Veridos - Le Bangladesh déploie une infrastructure de passeport électronique dans toutes ses ambassades

septembre 2021 par Patrick LEBRETON

En présence d’une délégation de haut niveau du ministère de l’Intérieur avec Asaduzzaman Khan, ministre de l’Intérieur de la République populaire du Bangladesh, et du département de l’immigration et des passeports, le Bangladesh a inauguré le nouveau service de passeport électronique à son ambassade de Berlin le 5 septembre. Désormais, tous les citoyens bangladais peuvent demander leur passeport électronique à Berlin. Dans les mois à venir, les Bangladais pourront également obtenir leur passeport électronique dans les 75 autres missions étrangères du Bangladesh.

Veridos est responsable de l’ensemble du déploiement de l’infrastructure de passeport électronique, à commencer par la préconfiguration et la livraison de l’infrastructure d’enregistrement et de délivrance à toutes les ambassades dans le monde. Veridos met ensuite en place l’infrastructure de pointe et forme le personnel des ambassades.

Les citoyens du Bangladesh peuvent demander leur passeport électronique via un portail en ligne. Pour les grandes ambassades qui reçoivent de nombreuses demandes de passeports électroniques, le portail en ligne permet de prendre rendez-vous pour l’enregistrement des données biométriques telles que les empreintes digitales, la photographie de face et le balayage de l’iris. Les demandeurs peuvent ainsi éviter les files d’attente. À l’avenir, il sera également possible de payer les droits de passeport via le portail en ligne.

Les documents du passeport électronique sont produits et personnalisés à Dhaka (Bangladesh), puis expédiés aux ambassades. Grâce au portail en ligne du passeport électronique, les demandeurs peuvent consulter les mises à jour du statut et vérifier si leur document d’identité est prêt à être retiré.

Le nouveau passeport électronique a déjà été introduit au Bangladesh en janvier 2020, en remplacement du passeport à lecture optique. Veridos a installé la nouvelle infrastructure de passeport électronique dans les 72 bureaux de passeport nationaux du Bangladesh en 2020 et 2021. En outre, Veridos fournit également à la République populaire du Bangladesh 50 eGates pour le contrôle automatisé des frontières dans les aéroports et les principaux postes terrestres.