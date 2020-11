Le groupe Atempo.Wooxo dans le To 100 du classement French Web 500

novembre 2020 par Marc Jacob

Le FW500 est un indicateur où figurent les éditeurs de logiciels et les entreprises des secteurs des télécoms, de la santé, de l’AgTech, du e-commerce, des FinTech ou encore des RH. Il permet de réaliser une photographie de l’économie de la French Tech et de son dynamisme. L’édition 2020 met en valeur une French Tech à plusieurs visages : celle des entreprises financées par les fonds d’investissement, mais aussi celle des entreprises attachées à assurer leur développement tout en étant rentables. Nombre de sociétés de l’édition 2020 du FW500 se distinguent par leurs performances significatives en termes de croissance. Ce classement répertorie depuis cinq ans les startups, PME et grands groupes en fonction de leur potentiel et de leur performance pour fournir un panorama des entreprises selon leur dynamique de développement.

Pour cette nouvelle édition, le groupe Atempo.Wooxo intègre pour la seconde fois le classement French Web 500 et se positionne dans le Top 100, à la 65ème place.

Les solutions du groupe Atempo.Wooxo ont conquis de nombreuses entreprises en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, en Afrique et au Moyen Orient et son expertise technologique est reconnue par des organismes de référence dans le monde.