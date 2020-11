CyberArk nommé leader du marché de la gestion des identités à privilèges par Forrester au 4e trimestre 2020

novembre 2020 par Marc Jacob

La pandémie obligeant les organisations à accélérer considérablement les initiatives de transformation numérique telles que le cloud, le DevOps et l’automatisation des processus robotiques (RPA), les entreprises étendent également leur surface vulnérable de manière exponentielle. Forrester note que les identités des machines augmentent deux fois plus vite que les humains - ce qui augmente considérablement les points d’entrée potentiels disponibles pour les attaquants et crée plus d’opportunités pour exploiter l’entreprise.

Reconnaissant cette tendance, CyberArk élabore une nouvelle approche de la sécurité des identités – celle-ci prend en charge n’importe quel appareil, application ou utilisateur et peut être appliquée à ces nouveaux cas d’utilisation.