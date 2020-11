HPE (Aruba) positionné comme leader dans le Magic Quadrant de Gartner pour les infrastructures d’accès filaires et WLAN

novembre 2020 par Marc Jacob

Aruba, une société de Hewlett Packard Enterprise annonce que, pour la quinzième année consécutive, HPE (Aruba) se positionne parmi les leaders du dernier « Magic Quadrant for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure » de Gartner Inc. et se trouve le plus avancé dans la catégorie Vision, par rapport à l’ensemble des fournisseurs. En outre, dans le rapport complémentaire « Critical Capabilities for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure », Aruba a obtenu le meilleur score dans les six cas d’utilisation. C’est la deuxième fois que l’entreprise obtient le meilleur score dans tous les cas d’utilisation.

Gartner évalue les fournisseurs présents dans le Magic Quadrant sur la base de deux critères principaux : l’exhaustivité de la vision et la capacité d’exécution. HPE (Aruba) est positionné comme le plus visionnaire de tous les fournisseurs du quadrant. Cela récompense l’innovation continue de la société et sa capacité à anticiper et à répondre aux défis des clients.

En outre, dans le document qui accompagne le Magic Quadrant, le Gartner Critical Capabilities for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure, Gartner a évalué l’efficacité des fournisseurs à répondre aux besoins d’une organisation dans six cas d’utilisation clés : Accès câblé et WLAN unifié, actualisation/nouvelle infrastructure uniquement pour le WLAN, actualisation/nouvelle infrastructure uniquement pour le filaire, succursale distante avec le siège de l’entreprise, applications à performances élevées et NetOps sans intervention humaine. Aruba a obtenu les meilleurs scores dans ces six cas d’utilisation.

Outre les rapports 2020 du Magic Quadrant pour les infrastructures d’accès aux réseaux locaux câblés et sans fil et les capacités critiques, HPE (Aruba) a également été reconnu par Gartner pour d’autres aspects de son portefeuille. En septembre 2020, deux ans seulement après le lancement de sa solution SD-Branch, Aruba a été reconnu comme visionnaire dans le Magic Quadrant de Gartner pour les infrastructures WAN Edge, et Silver Peak, récemment acquis par HPE (Aruba) a été positionné comme leader pour la troisième année consécutive. HPE (Aruba) s’est également positionné comme visionnaire dans le Magic Quadrant 2020 pour les datacenters et les réseaux cloud.