Le gestionnaire de mots de passe d’ESET est lancé

janvier 2020 par Marc Jacob

Banque en ligne, sites de e-commerce, réseaux sociaux et autres sites web exigent de nous de plus en plus de mots de passe. Mais comment tous les retenir sans utiliser de doublons et que ceux-ci soient tous suffisamment sécurisés ? Toutes ces successions de chiffres, de lettres et de caractères spéciaux sont un calvaire à retenir ! Heureusement, ESET a choisi de vous simplifier la vie en vous proposant un gestionnaire de mots de passe qui va vous soulager pour vous aider dans ce tourbillon de mots de passe. Avec ESET Password Manager vous avez accès à distance à un coffre-fort qui crée et regroupe tous les mots dans un seul et même endroit sécurisé.

C’est quoi exactement un gestionnaire de mots de passe ?

C’est un coffre-fort numérique, disponible en ligne dans une application, qui protège et stocke en toute sécurité vos mots de passe et vos données personnelles dans un même endroit. A la maison comme en déplacement, vous pouvez y accéder pour rechercher et entrer vos mots de passe. Plus de post-it, de notes non sécurisées sur votre téléphone, de faux numéros de téléphone...tous vos mots de passe sont rassemblés en toute sécurité !

Une saisie automatisée de vos identifiants et une sécurité renforcée

Plus besoin de remplir à la main les identifiants et mots de passe pour tous vos sites web favoris, ESET vous simplifie la vie avec sa fonctionnalité de saisie automatique de formulaires. Vous gagnez un gain de temps considérable grâce à ce remplissage automatique et précis des formulaires Web. Fini les mots de passe redondants et peu sécurisés, le gestionnaire de mots de passe ESET Password Manager vous propose également de choisir pour vous des mots de passe de haute sécurité, complexes et difficiles à deviner pour les cybercriminels. Les nouvelles informations d’identification sont alors automatiquement stockées au fur et à mesure que vos comptes sont créés. ESET Password Manager vous indique même quels sont vos comptes existants aux mots de passe peu sécurisés pour que vous puissiez les modifier.

Une gestion des mots de passe simplifiée et une prise en charge universelle

Il n’a jamais été aussi simple de gérer tous ses mots de passe : ESET Password Manager prend en charge toutes les plateformes les plus répandues telles que Windows, MacOS, IOS et Androïd ainsi que tous les principaux navigateurs internet. Vous pouvez même y donner accès à d’autres utilisateurs pour un usage dans le cadre familial par exemple.

Ce gestionnaire de mots de passe est disponible dans la solution totale de sécurité d’ESET : ESET Smart Security Premium. Elle représente une nouvelle approche de sécurité informatique véritablement intégrée pour garantir la sécurité de votre ordinateur avec une rapidité et une grande précision. Destinée au grand public et très petites entreprises, ESET Smart Security Premium est un système intelligent et constamment en alerte qui protège votre ordinateur des programmes malveillants et des cyberattaques pour une solution de sécurité complète associant protection maximale et encombrement minimal grâce à l’intelligence artificielle.

