NETSCOUT lance Arbor Sightline avec Sentinel Visibilité de couche 7

janvier 2020 par Marc Jacob

NETSCOUT SYSTEMS, INC. annonce le lancement d’Arbor Sightline avec Sentinel qui propose une visibilité et une protection DDoS de nouvelle génération aux fournisseurs de services et aux grandes entreprises. En combinant les principales technologies de couche 7 d’Arbor Networks et de NETSCOUT avec l’analyse intelligente, l’apprentissage machine et l’automatisation, Sightline Sentinel intègre les fonctions de défense de l’infrastructure réseau dans une capacité orchestrée qui offre une protection inégalée pour les services réseau, clients et applicatifs à moindre coût.

Une visibilité intelligente

Les fournisseurs de services internet ont besoin de visibilité au niveau des couches réseaux, applicatives et services pour optimiser l’utilisation et le coût du réseau, ainsi que pour maximiser les gains tirés des services à valeur ajoutée. Sightline Sentinel s’appuie sur NETSCOUT Smart Data pour apporter une visibilité accrue au niveau des couches services et applicatives, en augmentant les données de flux afin de fournir des renseignements supplémentaires et de permettre l’analyse des services OTT ainsi que l’optimisation de la diffusion de contenu sur des réseaux complexes et à grande échelle.

Grâce à la visibilité de couche 7, Sightline Sentinel permettra aux fournisseurs de services internet de mieux appréhender les services utilisés par leurs clients et de détecter un plus large éventail de menaces au niveau des couches applicatives, afin d’offrir des services de visibilité et de sécurité à valeur ajoutée d’un genre nouveau.

Signalisation inter-fournisseurs

Grâce à la signalisation inter-fournisseurs, Sightline Sentinel inaugure une nouvelle ère de défense DDoS en partageant les données d’attaques avec une coordination transparente des réponses aux attaques entre les FAI et les grands opérateurs réseau à l’échelle régionale et mondiale. La nouvelle fonction de signalisation inter-fournisseurs permet aux opérateurs réseau de partager les données d’attaques et de coordonner de manière proactive la défense contre les attaques DDoS, en les interceptant au plus près de leur source.

Sightline Sentinel utilise une visibilité intelligente pour exécuter de nouvelles fonctions d’analyse et d’atténuation savamment automatisées, à l’intérieur et à l’extérieur du réseau, afin de réduire le coût associé à la gestion des attaques DDoS. Sightline Sentinel reconnaît les capacités des routeurs au sein d’une infrastructure multifournisseurs et utilise ces capacités – en combinaison avec le Arbor Threat Mitigation System (TMS) – pour contrer toute attaque, quelle que soit son ampleur et sa complexité.

Sightline Sentinel est le seul produit capable d’offrir une protection intelligente, en combinant toutes les capacités de l’infrastructure disponible et en produisant des rapports détaillés sur l’ensemble du trafic perdu, même celui perdu par BGP Flowspec au sein des routeurs et des commutateurs du réseau.

Les clients actuels d’Arbor Sightline peuvent intégrer les fonctionnalités de Sightline Sentinel à leur déploiement par l’intermédiaire d’une mise à niveau de logiciel et de licence, leur permettant ainsi de protéger leur investissement existant.