Le Liverpool Football Club choisit Acronis comme partenaire de cyber protection

décembre 2019 par Marc Jacob

Acronis annonce un partenariat de plusieurs années avec le Liverpool Football Club, en qualité de Partenaire officiel mondial en charge des cyber sauvegardes et du stockage du Club (Official Global Cyber Backup and Storage Partner).

Dans le cadre de ce partenariat, Acronis fournira au club de Liverpool des solutions cloud et de cyber sauvegarde innovantes pour les données, les applications et les systèmes. Grâce à Acronis, le club pourra gérer efficacement ses charges de travail en couvrant les cinq vecteurs SAPAS de la cyber protection : fiabilité des données, accessibilité, confidentialité, authenticité et sécurité.

L’annonce a été faite lors de la journée Acronis #CyberFit qui s’est tenue au domicile du club à Liverpool le 19 décembre 2019. Lors de l’événement, le vice-président principal de la technologie et de la transformation du Liverpool FC, Enrico Tizzano, et le fondateur et PDG d’Acronis, Serguei Beloussov. Ian Rush, un joueur légendaire du Liverpool FC, qui a également joué un rôle important.

Le directeur commercial du Liverpool FC, Billy Hogan, a commenté le partenariat : « Nous recherchons toujours des moyens d’améliorer la façon dont nous stockons et partageons les fichiers et informations importants dans toute l’entreprise, nous sommes donc impatients de travailler avec Acronis en tant que notre nouveau Global officiel Partenaire Cyber Backup and Storage. Nos données sont incroyablement précieuses, et le stockage et l’accès à ces informations en toute sécurité et efficacité sont essentiels à la façon dont nous fonctionnons en tant qu’entreprise et club de football. »

Enrico Tizzano a exprimé son optimisme quant au partenariat et aux objectifs de transformation numérique du club. « Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Acronis pour utiliser son expertise et son innovation dans les solutions de stockage de données, de sauvegarde et de reprise après sinistre pour nous aider à répondre à nos besoins de données modernes. De la meilleure façon de protéger nos précieux actifs de données à la façon dont nous pouvons tirer le meilleur parti des pétaoctets des données que nous avons et les distribuer en toute sécurité. »

Acronis compte déjà plusieurs partenariats dans le monde du sport, dans le football, le base-ball et les courses de Formule 1. Bien intégré dans le monde du sport, Acronis est déjà membre de la société Fenway Sports Group par son partenariat avec Boston Red Sox et Roush Fenway Racing.

Acronis aide ces équipes à devenir #CyberFit en les équipant de solutions de cyber protection simples, efficaces et sûres pour leurs charges de travail et données stratégiques. Ces solutions protègent toutes les données, toutes les applications et tous les systèmes, améliorant ainsi grandement l’efficacité des clubs à gérer leurs données.

« Au plus haut niveau de la compétition, les données sont un actif stratégique. La technologie Acronis convient idéalement à des environnements numériques soumis à de fortes pressions. Nous sommes fiers de devenir partenaire de ce formidable club et sommes impatients de participer ensemble à de futurs projets communs », déclare Serguei Beloussov, CEO et fondateur d’Acronis.