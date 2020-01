Insight Technology Solutions, a sélectionné la solution Acronis® Cyber Backup pour anticiper d’éventuels PRA

janvier 2020 par Marc Jacob

Pour répondre à sa problématique de sauvegarde de données et anticiper d’éventuels problèmes informatiques qui mettraient à mal les activités du Groupe, la société Ginger Informatique s’est appuyée sur l’expertise de son fournisseur de solutions technologiques intelligentes et de services associés Insight Technology Solutions afin de renouveler sa solution de sauvegarde, en phase avec ses besoins actuels. C’est ainsi que Ginger Informatique a sélectionné la solution Backup d’Acronis, un leader mondial de la cyber protection.

Regroupant 15 collaborateurs, la société Ginger Informatique, créée en 2006, est l’entité en charge de la gestion informatique du groupe Ginger, le leader français de l’ingénierie de prescription spécialisé dans l’ingénierie des sols, de l’eau, des matériaux et de l’environnement, auquel elle appartient. Présent en Europe de l’Est, en Afrique, en Chine et en Inde, le Groupe représente 1700 collaborateurs dont 1000 ingénieurs, 70 agences et affiche un chiffre d’affaires de 170M€ et comptabilisant plus de 100 To de données métier.

Dans le cadre de sa mission relative à la gestion de solutions IT des 70 agences du Groupe, Ginger Informatique avait mis en place, à la création de la structure, un logiciel de sauvegarde, aujourd’hui devenu obsolète. Il n’était ainsi plus suffisamment performant pour restituer la totalité des données en cas de perte.

Ginger Informatique s’est alors rapprochée d’Insight, l’intégrateur de solutions IT qui l’accompagne au quotidien dans leur choix de solutions IT. Afin de sélectionner les acteurs les plus pertinents en la matière, Insight les a au préalable aidé à constituer le cahier des charges correspondant à leurs besoins. Au total, 4 acteurs majeurs et leurs solutions, dont faisait partie Acronis, furent recommandés par Insight Technology Solutions sur la base des critères énoncés par Ginger Informatique.

A l’issue d’une première présentation des fonctionnalités et des différentes consoles 3 solutions - dont toujours celle d’Acronis - ont été retenues pour être testées à travers un POC, sur une période de 2 mois. La société souhaitait en effet réaliser un test labo directement au siège, ainsi que 2 tests à distance, au sein de 2 agences locales en simulant la perte de serveurs. A travers ce POC, cette dernière avait la volonté d’observer comment les différentes solutions répondaient à leur problématique séquencée en deux temps : récupérer les données des sites touchés et redonner l’accessibilité des données aux utilisateurs.

Sur la première partie de la problématique, elle souhaitait une solution qui puisse effectivement récupérer les données des serveurs en région et les réinjecter dans le data center du siège du Groupe avant la 1ère sauvegarde, sans forcément passer par les lignes de sauvegarde du groupe Ginger, trop restreintes en termes de bandes passantes De plus, l’entreprise souhaitait qu’au sein de son data center central, les données soient stockées en un seul volume dans la perspective de gagner en espace de stockage. Acronis a réussi ce challenge en tout point.

« Avec Acronis, nous y gagnons par rapport à notre solution historique, qui n’était qu’un outil de réplication. Acronis® Cyber Backup est un vrai outil de sauvegarde car il permet une sauvegarde journalière et exportable sur bande », explique Christophe Berrée, Administrateur réseaux et systèmes. En effet, la solution d’Acronis a permis de remonter une machine virtuelle de sauvegarde de la veille sur le site central et, en changeant l’adresse IP, redonner un accès aux données restaurées aux utilisateurs en ouvrant simplement leur session. Le tout en seulement 20 minutes.

De manière générale, Ginger Informatique s’est également rendu compte de la souplesse du logiciel car ce dernier donnait effectivement la possibilité de repartir sur une machine virtuelle mais aussi de reconfigurer entièrement et renvoyer l’image du serveur endommagé vers n’importe quel serveur ou infrastructure, ou encore simplement récupérer le volume où se situent les données vers un nouveau serveur, laissant ainsi l’opportunité aux entreprises clientes de choisir la façon dont elles souhaitent gérer leurs données. Les 3 issues ont été testées et validées par Ginger Informatique.

En plus d’un accompagnement étroit d’Acronis pour vérifier et réajuster la configuration de la solution mise en place, Ginger Informatique a apprécié la plus-value de la solution de Backup d’Acronis relative à la couche supplémentaire de sécurité qu’elle apportait. En effet cette dernière permet la détection et la vérification des ransomwares, fonctionnalité paramétrable selon les besoins (vérification à titre informatif, blocage des menaces, suppression sur la sauvegarde ou à la source).

« Le fait qu’Acronis® Cyber Backup puisse venir en complément de notre anti-virus est un réel avantage. A la vue des problèmes de cyberattaque dans le monde des entreprises, comme l’ont malheureusement vécu Saint-Gobain et Renault, un renforcement de notre sécurité informatique n’est pas négligeable », poursuit-il.

Pleinement satisfait de cette collaboration, Ginger Informatique recommande fortement l’expertise d’Acronis auprès d’autres acteurs. La société n’exclut ainsi pas d’étendre la collaboration avec Acronis

« Acronis® Notary, la solution liée à la certification de l’authenticité des documents légaux grâce à la blockchain, serait un outil tout à fait pertinent pour nos activités, et notamment lors de la signature de documents attestant la fin des chantiers », ajoute Christophe Berrée.

Insight a joué un rôle déterminant de facilitateur pour ce projet en donnant accès à toutes les ressources techniques pour accompagner sur les différents POCs et en permettant à Ginger Informatique de négocier avec son éditeur de prédilection les prix les plus attractifs.

« Également convaincu que la solution d’Acronis était techniquement la plus aboutie par rapport à notre problématique, Insight nous a, comme toujours, accompagnés étroitement dans les négociations commerciales et a permis de conclure un accord qui a satisfait les 3 parties. Son accompagnement a été très utile et nous sommes très satisfait de la qualité de son expertise mais aussi de l’investissement sans failles de ses équipes » conclut Christophe Berrée.