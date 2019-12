SCC France décroche un marché d’envergure auprès de la Direction des Achats de l’État (DAE)

décembre 2019 par Marc Jacob

SSC France affirme son rôle de partenaire des grandes administrations et structures publiques en remportant le marché « Stockage et sauvegarde de données » lancé par la DAE.

Ce marché mono attributaire d’une durée de trois ans permettra à SCC France d’accompagner toutes les structures publiques dépendant de la DAE dans leurs différents projets intégrant une dimension liée au stockage et à la sauvegarde de leurs données numériques.

Le choix de SCC France a été motivé par différents critères complémentaires qui sont notamment : la richesse de l’offre qui intègre différentes technologies de pointe (Hitachi, Netap, HPE, Dell/EMC, Quantum, Huawei et IBM) ; un packaging financier attractif permettant aux structures publiques d’accéder à des services innovants et performants à prix compétitifs. Les structures publiques métropolitaines et des DOM-TOM peuvent ainsi être accompagnées de bout en bout de leurs projets par les experts de SCC France. Ils pourront les conseiller dans leurs choix et assurer une mise en production rapide et efficace.