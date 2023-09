Le Groupe Data4 nomme Linda Lescuyer au poste de Responsable innovation

septembre 2023 par Marc Jacob

Linda Lescuyer bénéficie de plus de 25 ans d’expérience en conseil et en gestion opérationnelle de l’efficacité énergétique et de l’innovation durable dans l’industrie et le secteur numérique. Elle dispose de compétences fortes en matière d’optimisation énergétique et environnementale des projets, et de management de la transition énergétique. Désormais en charge d’animer la politique d’innovation de Data4, elle met son expertise à profit en structurant la conception et la mise en œuvre de projets technologiques durables au sein des campus de data centers du groupe. Elle effectue également un travail prospectif afin d’identifier les tendances et les progrès technologiques les plus favorables aux objectifs de Data4 : avoir une activité dont l’impact environnemental est le plus faible possible, tout en étant résilient et toujours à la pointe de la technologie.

Une carrière au service de l’innovation durable

Linda a débuté sa carrière en 1996 en tant qu’Ingénieur Environnement chez MGE-UPS Systems, avant d’assumer dès 2008 les fonctions de Direction Générale au sein du cabinet d’écoconception CODDE puis du cabinet conseil en maitrise de l’énergie H3C (Impulse).

De 2018 à 2022, Linda a occupé le poste de Directrice énergie et stratégie carbone chez Interxion France (aujourd’hui Digital Realty France). En charge de la feuille de route développement durable de l’entreprise, elle a développé un programme innovant d’efficacité énergétique et de compensation carbone, avec en particulier la construction de la solution technologique River cooling (22 MW de puissance froid renouvelable) et un programme Label Bas Carbone 100% Français en collaboration avec le Parc National des Calanques, EcoAct et Schneider Electric.

Linda Lescuyer est diplômée d’un double Master en sciences de l’Environnement et d’un Master en Management des organisations de l’IAE France ; ainsi que d’une maîtrise en océanographie chimique et physique de l’Université Aix-Marseille. Elle est également certifiée Conseiller Territoire en Transition par l’ADEME.