Le Conseil de l’Europe et la Commission européenne organisent une formation régionale sur la cybersécurité pour les pays d’Europe orientale et du Sud-Est

mars 2022 par Marc Jacob

Alors que le renforcement des capacités à lutter contre la cybercriminalité et la cybersécurité sont plus importantes que jamais, le Bureau du Programme Cybercriminalité du Conseil de l’Europe (C-PROC) et la Commission européenne organiseront, du 7 au 11 mars à Athènes (Grèce), un exercice régional de cybercriminalité impliquant la coopération entre la communauté de cybersécurité (principalement les équipes d’intervention en cas d’incident de sécurité informatique - CIRT) et les services répressifs sur la manière de réagir à toute attaque de logiciels malveillants orchestrée par un groupe criminel et d’enquêter à ce sujet.

La formation est organisée dans le cadre du projet « CyberEast : Action on Cybercrime for Cyber Resilience in the Eastern Partnership Region » et du projet « iPROCEEDS-2 : Targeting Crime Proceeds on the Internet and Securing Electronic Evidence in South-East Europe and Turkey », en partenariat avec le projet de cybersécurité Cybersecurity East , financé par l’Union européenne. Les projets CyberEast et iPROCEEDS-2 s’appuient sur le succès des précédents projets conjoints de l’UE et du Conseil de l’Europe (mis en œuvre depuis 2010) et visent à adopter des cadres législatifs et politiques conformes à la Convention de Budapest sur la cybercriminalité et aux instruments connexes, à renforcer les capacités des autorités judiciaires et répressives et la coopération inter-institutionnelle et à accroître la confiance dans la justice pénale et la coopération internationale effective en matière de cybercriminalité et de preuves électroniques, notamment entre les prestataires de services et les autorités répressives.

Cet exercice régional de cybercriminalité rassemblera 50 participants, pour la plupart originaires de quatre des six pays de la région du Partenariat oriental (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie et République de Moldova) et de l’Europe du Sud-Est : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo*, Macédoine du Nord Monténégro, Serbie et Turquie.

Dans le cadre de cet exercice, les participants devront détecter et identifier les incidents de cybersécurité et/ou la cybercriminalité potentielle, puis suivre l’argent et les produits du crime. Ils devront aussi appliquer les données OSINT, analyser les logiciels malveillants et utiliser leurs compétences en tant qu’experts scientifiques du numérique pour identifier les auteurs potentiels et rassembler des preuves et renseignements potentiels. Enfin, l’exercice permettra de coordonner les activités et de récupérer les données nécessaires aux enquêtes sur la cybercriminalité et à la prévention de nouveaux incidents. Les formateurs comprennent des experts en cybercriminalité et en cybersécurité du Royaume-Uni, d’Australie, des Pays-Bas et de Roumanie. En outre, une conférence régionale, organisée avec la contribution l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), portera essentiellement sur les principes et procédures de coopération entre les services répressifs et les CIRT devant être adoptés par les pays participants.

