L’Efrei obtient le grade de Licence pour son Bachelor Ingénierie & Cybersécurité

mars 2022 par Marc Jacob

L’Efrei, la grande école du Numérique et de l’Innovation installée à Paris et à Bordeaux, obtient le grade de Licence pour son Bachelor Ingénierie et Cybersécurité.

Attribué par la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI), ce grade de Licence sera effectif dès septembre 2022, et ce, pour une durée de 3 ans. Il garantit l’excellence académique et professionnelle de ce cursus qui répond aux enjeux de demain.

Avec l’obtention de ce nouveau grade de Licence, l’Efrei est l’une des rares écoles à proposer trois Bachelors conférant le grade de Licence :

• Le Bachelor Ingénierie et Numérique ;

• Le Bachelor Ingénierie Marketing et Data ;

• Et le Bachelor Ingénierie et Cybersécurité.

En raison du socle scientifique de ces programmes, l’accès à ces formations dépend du Concours Puissance Alpha Bachelor.

Le Bachelor Ingénierie & Cybersécurité forme des spécialistes techniques en cybersécurité défensive capables de déployer et d’administrer des infrastructures sécurisées et ayant une connaissance à la fois technique et fonctionnelle des enjeux de la cybersécurité des systèmes d’information.

Établie selon une pédagogie en mode projet tournée vers la cyber-résilience, cette formation ouvre les portes des principaux métiers techniques de la cybersécurité comme Consultant en sécurité des systèmes d’information et des réseaux ou encore Responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI).

L’Efrei est plus que jamais impliquée dans la formation de ses futurs experts et ingénieurs de la Cybersécurité et compte ainsi parmi les acteurs de l’éducation présents au Campus Cyber à La Défense, inauguré ce mardi 15 février 2022.