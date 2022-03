Exterro ouvre un centre international de formation consacré à son catalogue complet de produits Legal GRC

mars 2022 par Marc Jacob

Exterro Inc. annonce l’ouverture de son nouveau centre de formation, qui gérera un ensemble de formations en présentiel, à la demande et virtuelles consacrées à son catalogue complet de produits Legal GRC. Le centre de formation est animé par une équipe dédiée de spécialistes internes, dont la mission est double : former les nouveaux clients à la configuration et à l’utilisation des solutions Exterro, et répondre aux besoins des clients existants qui requièrent et/ou souhaitent une formation continue aux fonctions et caractéristiques de la technologie Exterro mise en œuvre dans leur entreprise.