Le Conseil d’administration de Qualys nomme Sumedh Thakar au poste de CEO

avril 2021 par Emmanuelle Lamandé

Le Conseil d’Administration de Qualys, Inc. vient de nommer Sumedh Thakar au poste de Président Directeur Général. Sumedh était depuis longtemps Directeur des produits Qualys et récemment nommé Directeur Général (CEO) par intérim.

Sumedh travaille pour Qualys depuis près de 20 ans et a occupé différents postes, à commencer par celui d’ingénieur logiciel. Depuis 2014, il était Directeur des produits et supervisait la stratégie produits tout en pilotant la transformation de l’offre Qualys Cloud Platform. Depuis 2019, Sumedh s’est investi dans le développement de la stratégie de commercialisation de Qualys, la mise en place et la direction des équipes Ventes et Partenaires afin d’étendre le marché de Qualys et de veiller à la fidélité des clients et à la croissance du chiffre d’affaires de l’entreprise.