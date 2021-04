SEKOIA et l’INCRT s’allient pour contribuer activement à l’accompagnement cybersécurité des territoires ruraux

avril 2021 par Marc Jacob

L’Institut National pour la Cybersécurité des Territoires et la société SEKOIA, deeptech française spécialiste de l’anticipation des menaces cyber, adepte de l’innovation et acteur éminent en Threat Intelligence, concluent un partenariat stratégique pour la mise en place d’actions communes et de programmes de travail conjoints, au service de la cybersécurité des territoires ruraux et de leurs composantes institutionnelles, économiques et infrastructurelles.

L’INCRT, dont l’apport stratégique repose sur l’observation, la mutualisation et la formation, a vocation à proposer une alternative opérationnelle, permettant de mettre en œuvre une transformation numérique sécurisée et de confiance, adaptée à chaque territoire. Cette transformation, parfois rendue complexe au sein des territoires ruraux, sera désormais facilitée grâce à SEKOIA. En effet, l’entreprise éditrice d’une solution tout-en-un de cybersécurité (anticipation – détection – réaction) – outillera au cas par cas chaque collectivité. SEKOIA apportera également son concours et ses forces opérationnelles de réponses sur incident en cas de cyberattaques avérées.

En plus de contribuer largement à l’accélération de projets pour les territoires ruraux, ce partenariat conjugue transformation numérique, cybersécurité et résilience avec mutualisation, attractivité économique et création d’emplois.

Ce partenariat a pour objectif le déploiement d’une offre de solutions, abordables au sein de Centres de Ressources pour la Cybersécurité des Territoires, tenant compte des contraintes et du contexte de chaque territoire rural.

Basé à Vannes, l’Institut National pour la Cybersécurité et la Résilience des Territoires - INCRT – est une association loi 1901 visant à l’intérêt général, placée sous la présidence du General d’Armée Marc Watin-Augouard

L’Institut a pour objectif d’ouvrir et soutenir un débat utile et moteur d’idées sur la transformation numérique et ses impacts en termes de résilience et de sécurité avec des experts, des professionnels de la cybersécurité, les forces de sécurité et les agences de l’Etat, des élus locaux, des décideurs économiques, des chefs d’entreprises et agents des collectivités territoriales.

Elle déploie aux cotes d’agglomérations et de départements des dispositifs et organisations permettant de répondre aux impératifs de veille, de mutualisation technique et humaine et de formation sur le champ de la Cybersécurité.