Olivier Savornin prend la tête de VMware France

mai 2021 par Marc Jacob

VMware, Inc. annonce la nomination d’Olivier Savornin au poste de Vice-Président et directeur général de VMware France. Il succède à Anthony Cirot.

En prenant la direction de VMware en France, Olivier Savornin entend soutenir les entreprises dans leur reprise d’activité et leur croissance en les aidant à tirer pleinement parti de l’espace de travail numérique et mobile, du Cloud et des applications de nouvelle génération. Parmi ses chantiers prioritaires, Olivier aura à cœur de proposer des solutions adaptées aux besoins de chacun de ses clients reposant sur une infrastructure solide et évolutive, des opérations simplifiées et la modernisation accélérée de leurs applications.

Au cours des 6 dernières années, Olivier Savornin a étendu le portefeuille réseaux et sécurité de VMware et piloté le développement commercial de comptes globaux sur la région Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique. Il a précédemment occupé des fonctions de premier plan notamment chez Samsung en tant que directeur général de la division B2B, chez Cisco au poste de directeur des ventes opérateurs télécoms puis banque-finance et Nortel où il a fait ses armes.