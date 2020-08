Le CYBER AI ANALYST de DARKTRACE investigue sur plus d’un million d’incidents de sécurité par semaine

août 2020 par Marc Jacob

Initialement publié en septembre dernier à la suite d’un processus de recherche sur trois ans dans les laboratoires d’IA de Darktrace à Cambridge, au Royaume-Uni, le Cyber AI Analyst se calibre en observant les enquêtes des analystes de sécurité les plus talentueux du monde - et non sur des exemples d’attaques précédentes. La technologie examine les alertes de sécurité brutes et se lance à la recherche d’une corrélation avec un contexte supplémentaire, puis interagit avec des sources externes pour arriver à ses conclusions. En utilisant un traitement de langage naturel et accessible, l’analyste IA apporte les conclusions pertinentes au bon moment pour le personnel des opérations de sécurité, dans leurs langues locales.

Puisque les analystes sécurité humains consacrent en moyenne trois heures par enquête de sécurité, il est devenu impossible de mettre en place des équipes capables de répondre rapidement et précisément à la demande de triage. Aujourd’hui, des milliers d’organisations font appel à des cyber-analystes pour mener des enquêtes aux côtés de leurs équipes, ce qui représente un gain de temps de 92 %.