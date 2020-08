Quest renforce sa solution de gestion des terminaux KACE

août 2020 par Marc Jacob

Quest Software annonce une évolution majeure de la gamme : KACE Unified Endpoint Management (UEM). KACE est une solution de gestion unifiée professionnelle qui consolide tous les bénéfices de la gestion de postes de travail traditionnels, la prise en charge des terminaux mobiles modernes et même des objets connectés pour une flexibilité sans pareil. Grâce à KACE les équipes IT peuvent obtenir une plus grande visibilité sur leurs parcs IT, une sécurité robuste et une conformité parfaite avec différents règlements en vigueur. Aujourd’hui KACE ajoute à son portfolio de fonctionnalités l’enrôlement Windows 10 et de nouveaux paramètres pour KACE Cloud MDM (Mobile Devices Management), ainsi que le KACE Service Desk – une solution dédiée et autonome de gestion stratégique des tickets.

Alors que les organisations continuent de se concentrer sur la mise en place d’une sécurité maximale pour soutenir les employés désormais en télétravail, une pression supplémentaire s’exerce sur les équipes informatiques pour qu’elles gèrent et sécurisent les environnements en pleine transformation.

Gestion hybride, appliance, cloud ou les deux

Grâce à la gestion hybride, les entreprises peuvent inventorier et mettre en œuvre facilement, à partir d’une console unique, une gestion du cycle de vie complet de différents actifs : appareils mobiles, ordinateurs de bureau et portables ou appareils non informatiques. Pour les services informatiques, c’est une flexibilité accrue. Ils peuvent gérer certains appareils avec une approche moderne et d’autres avec une approche traditionnelle. Cette approche transformée de la gestion d’actifs adopte un mode de provisionnement plus centré sur la mobilité, pour permettre aux équipes de déployer et de gérer un nombre croissant d’appareils. La gestion traditionnelle est toujours disponible via l’appliance KACE. La gestion moderne est disponible depuis KACE Cloud Mobile Device Management. Les clients peuvent choisir la stratégie qui répond le mieux à leurs besoins.

Enrôlement Windows 10 et intégration Samsung Knox

Pour étendre les capacités de gestion de l’entreprise, KACE propose également l’enrôlement pour les appareils Windows 10 par le biais de KACE Cloud MDM. L’intégration de Samsung Knox dans KACE Cloud MDM enrichit également les options de gestion des flottes, en offrant des capacités d’enrôlement Over The Air et des options de configuration et de restriction supplémentaires pour les appareils Samsung.

Nouveaux paramètres KACE Cloud

De nouveaux paramètres de KACE Cloud, permettent aux équipes informatiques d’activer ou de désactiver facilement les enrôlements manuels et les paramètres des mots de passe utilisateur, ainsi que d’inventorier les applications non gérées sur les appareils personnels ou professionnels. Associé aux serveurs Windows et Linux traditionnels, aux Macs, aux périphériques non informatiques tels que les imprimantes et autres appareils en réseau et aux périphériques IoT, les organisations bénéficient d’une expérience UEM complète. Avec ces nouvelles mises à jour de la KACE, les services informatiques ont plus de contrôle sur l’enrôlement d’un appareil et sur sa gestion et sa sécurisation avec une approche plus traditionnelle, pour permettre un provisionnement facile avec des techniques de gestion précises.

Service desk autonome

Dans le monde en constante évolution de la gestion des flottes, il est également essentiel que les équipes informatiques prêtent une attention particulière à leur service d’assistance. Les centres de services sont passés d’un simple système de tickets interne à des outils stratégiques qui intègrent des flux de travail automatisés comme l’accueil des nouveaux employés et des portails web en libre-service - un point de contact unique pour les besoins des clients internes et externes. Il faut une solution intégrée qui permette une gestion complète des incidents et des requêtes pour améliorer la productivité et la satisfaction des utilisateurs. Pour positionner l’informatique comme un partenaire commercial interne stratégique, la gamme de solutions KACE propose désormais un produit de service desk autonome. Déjà disponible au sein de KACE SMA, ceux qui recherchent une offre autonome peuvent maintenant profiter du KACE Service Desk - un système de tickets complet et automatisé qui aide les services IT à gérer, prioriser et suivre de façon centralisée toutes les demandes d’assistance des utilisateurs finaux tout au long du cycle de vie des tickets. En outre, le Service Desk KACE prend en charge les flux de travail organisationnels tels que l’intégration des nouveaux employés et s’adapte pour soutenir divers départements de l’entreprise, notamment les équipes informatiques, les ressources humaines et les installations.