Palo Alto Networks lance Cortex XSOAR Marketplace

août 2020 par Marc Jacob

Palo Alto Networks lance ce jour une place de marché pour Cortex™ XSOAR, sa plate-forme d’orchestration, d’automatisation et de réponse aux incidents de sécurité informatique qui dote les équipes sécurité des outils nécessaires en simplifiant et en harmonisant les opérations de sécurité dans toute l’entreprise.

L’ajout de Cortex XSOAR Marketplace renforce la capacité des clients à identifier, partager et utiliser davantage les solutions d’automatisation au sein de leurs entreprises. Avec cette place de marché, ils tirent parti de l’expertise d’une vaste communauté de spécialistes sectoriels qui les aident à venir à bout sereinement des problématiques d’automatisation les plus ardues, en choisissant des packs de contenus ayant fait l’objet de contrôles qualité et de sécurité rigoureux auprès de Palo Alto Networks et notés par nos clients.

Le lancement de Cortex XSOAR Marketplace s’accompagne de packs de contenus préparés par de nombreux prestataires de cybersécurité de premier plan, à l’appui de plus de 450 intégrations actuellement proposées aux clients.

Palo Alto Networks invite les experts à mettre au point de nouveaux playbooks d’orchestration dans le cadre du premier et plus important hackathon SOAR au monde : Automation Rising 2020. Inscrivez-vous à cette compétition virtuelle et développez de nouveaux playbooks d’orchestration pour Cortex XSOAR Marketplace. Organisée du 4 août au 29 septembre, cette compétition met en jeu l’équivalent de 60 000 $ de prix.