Sogetrel annonce son entrée en négociation exclusive en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire dans le Groupe Interway

juillet 2021 par Marc Jacob

Sous la direction de son président Xavier Vignon, Sogetrel s’est élevé en quelques années au rang des intégrateurs leaders du déploiement d’infrastructures digitales dans les secteurs des télécoms, des collectivités, du retail, du bancaire, de la défense, du transport ou encore de l’industrie. Des capteurs intelligents, aux bâtiments communicants en passant par les réseaux et raccordements au Très Haut Débit, Sogetrel offre aujourd’hui une large gamme de solutions clé en main à tous les utilisateurs d’infrastructures digitales et d’objets connectés.

Pour poursuivre son développement et renforcer ses positions dans les services informatiques aux entreprises, Sogetrel est entré en négociation exclusive en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire dans le Groupe Interway. Créé en 1993, le Groupe Interway, implanté en France et en Europe, emploie plus de 700 salariés pour un chiffre d’affaires de 64 millions d’euros (2021). Développeur et intégrateur de solutions matérielles et logicielles, opérateur et prestataire de services, le Groupe Interway apporte aux entreprises conseil et expertise sur l’ensemble de leurs besoins technologiques, particulièrement dans les domaines des réseaux (SD-WAN, WAN, LAN, WIFI privé et public), du paiement digital, de solutions interactives personnalisées (automates, affichage dynamique, étiquetage électronique, lockers etc.), et d’une offre de services globale SESAM (service desk, infogérance, logistique, Maintien en Condition Opérationnelle…).

Les offres du groupe s’adressent principalement aux acteurs du retail et de la grande distribution ainsi qu’aux grands comptes privés et publics.

Patrick Benoit, co-fondateur, actionnaire aux côtés de Sogetrel et président d’Interway, continuera à diriger et à développer le groupe en synergie avec les autres entités du Groupe Sogetrel.

Créée en 1985, Sogetrel est une ETI française indépendante qui, en plus de 35 années de conquête, est devenue un acteur national et reconnu sur le marché des télécoms, de la sûreté IP et des solutions digitales.

Fort d’un maillage de plus de 100 implantations en France, Suisse et Belgique, Sogetrel compte aujourd’hui parmi ses clients les grands opérateurs, des donneurs d’ordre publics et privés ainsi que des collectivités locales. Avec aujourd’hui près de 5 000 collaborateurs, Sogetrel connaît depuis sa création une croissance soutenue. En 2020, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 760 millions d’euros.

Créé en 1993, Le Groupe INTERWAY est une ESN française agissant en France et en Europe. Fort de plus de 700 collaborateurs, le Groupe INTERWAY propose à ses clients des solutions digitales et innovantes dans le domaine du réseau (SD WAN), du paiement, des services, des solutions de bornes digitales, des drives et des lockers.

Le Groupe Interway connait une croissance régulière et maitrisée avec ses clients grands comptes, retail et grandes distributions. La société prévoit un chiffre d’affaires de 64 millions d’euros en 2021, soit une croissance de 36 % versus 2020.