Laurent ABLY rejoint Kub Cleaner au poste d’Executive Director

mai 2021 par Marc Jacob

KUB Cleaner, concepteur français de stations blanches qui analysent et décontaminent les supports USB et périphériques amovibles, complète son équipe de direction en recrutant Laurent ABLY au poste de Directeur Exécutif.

Dans ce contexte, de concert avec la Direction générale et la Présidence, il veillera à définir la stratégie de développement de l’entreprise sur les prochaines années et accompagnera la société dans le développement de ses ventes directes et indirectes via des partenaires techniques et commerciaux. Il jouera donc un rôle déterminant dans la croissance de l’organisation en apportant une solide expérience professionnelle qu’il a acquise depuis 20 ans, dans le secteur de la Cybersécurité où il a contribué activement à lancer des projets d’envergure. Il a notamment évolué chez GL TRADE, IDCWARE et APSYS AIRBUS où il était Vice Président des activités de Product Security.