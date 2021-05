Disruptor 50 de CNBC : SentinelOne distinguée pour la 2è année consécutive

mai 2021 par Marc Jacob

SentinelOne annonce que, pour la 2è année consécutive, elle figure sur la liste Disruptor 50 2020 de CNBC, classé à la 4è place. Ce classement recense les 50 entreprises privées dont les innovations révolutionnent le monde. Il témoigne de la capacité de SentinelOne à offrir une solution de protection, totalement autonome, sur l’ensemble des actifs de l’entreprise, à la vitesse des machines et avec une plus grande précision que les solutions gérées par les humains.

Des cyberattaques surviennent quotidiennement dans le monde entier, et les antivirus traditionnels ne suffisent plus. SentinelOne est la seule plateforme de cybersécurité totalement autonome qui intègre des capacités de prévention, de détection/réponse sur chaque ressource de l’entreprise depuis les postes de travail et dispositifs IoT jusqu’aux conteneurs et workloads dans le cloud. Elle utilise l’IA pour protéger, à chaque étape du cycle de vie de la menace, certaines des plus grandes entreprises mondiales et ainsi éviter qu’elles ne soient victimes des prochaines grandes cyberattaques.

La liste Disruptor 50 de CNBC met en avant les 50 entreprises qui se sont distinguées par leur capacité à faire d’une nouvelle technologie révolutionnaire, un business model rentable et qui composeront les grandes entreprises de demain.