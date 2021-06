CyberArk nomme Thomas Helary à la direction commerciale de la France

juin 2021 par Marc Jacob

Il officiera en tant que directeur commercial et apporte plus de 20 ans d’expérience sur le marché de l’informatique et de la sécurité, dont de nombreuses années passées dans la gestion des ventes et la gestion des ventes régionales, au sein d’entreprises telles que 3Com, HP Enterprise, Trend Micro et dernièrement Splunk, où il occupait le poste de directeur commercial des comptes stratégiques pour la France.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Thomas Helary dirigera l’équipe française, chargée d’étendre le leadership de CyberArk sur le marché, en pleine croissance, de la sécurité des identités. Il se concentrera en particulier sur l’accompagnement des clients de CyberArk dans leur transition vers des modèles de consommation basés sur le cloud.

Sur son temps libre, Thomas Helary est un marathonien et cycliste, également passionné de voyages en famille. Il est aussi impliqué dans des initiatives caritatives et a ainsi récemment participé à une collecte de fonds pour une organisation à but non lucratif lors de l’ascension à vélo du Mont Ventoux.