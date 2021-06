Christopher Krebs rejoint le comité consultatif de SentinelOne

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

Chris Krebs, qui a récemment occupé le poste de directeur de la CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency), agence fédérale américaine sous la supervision du département de la Sécurité intérieure des États-Unis, rejoint SentinelOne pour l’aider à protéger les organisations fédérales, nationales et les entreprises contre les ransomwares dans un contexte de menaces toujours plus virulentes.

Avant de rejoindre la CISA en tant que premier directeur, il a occupé d’autres fonctions à la Sécurité intérieure et chez Microsoft.