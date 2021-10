Lancement officiel de Women4Cyber

octobre 2021 par Marc Jacob

Women4Cyber France est lancé à l’occasion du salon Milipol ce vendredi 22 octobre. L’association loi 1901 à but non lucratif représente sur le terrain la Fondation européenne Women4Cyber, basée à Bruxelles et se fixe pour objectif de promouvoir auprès des femmes les métiers de la cybersécurité.

Face à la pénurie de talents dans cette filière d’avenir, Women4Cyber France souhaite réunir toutes les femmes et tous les hommes engagés ensemble autour du défi des compétences en cyber et créer ainsi un réseau au cœur des territoires. L’association veut, par des actions ciblées et coordonnées avec les actrices et acteurs locaux, mais aussi à l’échelle européenne, donner de la visibilité aux talents existants et en attirer d’autres.

La question de la diversité et de la représentation féminine dans ces métiers mobilisent de nombreux acteurs qui œuvrent au quotidien sur le terrain. Femme@Numérique, WomenInTech, Women In AI, CEFCYS, Femmes Ingénieures, nombreuses sont les initiatives qui, chacune, prennent leur part dans l’effort collectif de sensibilisation et de promotion des métiers d’avenir. Pourtant, l’ampleur de la tâche est immense.

La difficulté à garantir une meilleure intégration des femmes dans les filières et métiers des sciences, technologies, ingénieries et mathématiques (STEM) et plus particulièrement le numérique et la cybersécurité nous semble être l’affaire de tous, femmes et hommes. Il s’agit à la fois d’une question de société, mais aussi d’emplois et de développement économique.

Women4Cyber souhaite ainsi apporter sa part à l’effort collectif en menant des actions de sensibilisation et de communication sur les métiers de la cyber.

Trois femmes sont à l’initiative du projet. Valéria Faure-Muntian, députée de La Loire et Présidente de Women4Cyber France, Anne Le Hénaff et Charlotte Graire. Elles partagent toutes les trois le même engagement et la même conviction que le monde de demain sera numérique et que les femmes peuvent co-écrire son scénario d’évolution dans l’inclusion et la complémentarité. Nous avons donc souhaité apporter notre part à l’action commune qui ne concerne pas seulement la France. Avec le soutien de la Commissaire Mariya Gabriel, ECSO a lancé en 2019 la fondation Women4Cyber afin, bien sûr, de promouvoir ces métiers auprès des femmes mais aussi pour créer un réseau européen qui permettra de répondre ensemble à ce défi que chaque États membres partagent.