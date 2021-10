Record absolu de rendez-vous d’Affaires lors de la 21ème édition des Assises de la Cybersécurité

octobre 2021 par Marc Jacob

L’événement a rassemblé plus de 2600 participants dont 157 partenaires représentatifs de toutes les tendances technologiques de la cybersécurité. 170 conférences, ateliers et tables-rondes et plus de 8100 rendez-vous qualifiés ont marqué cette édition 2021.

De nombreux débats ont évoqué les évolutions technologiques, réglementaires et structurelles d’un marché aux enjeux multiples. Parmi les thèmes portés cette année par Olivier Ligneul, Président des Assises et Directeur Cybersécurité du Groupe EDF : L’état de la menace dans le secteur de la santé, la gestion de crise, la géopolitique dans le débat cyber, la cyber assurance, la difficulté d’être un RSSI en 2021, la fragilité des Collectivités territoriales... Lors de la conférence d’ouverture, Guillaume Poupard, Directeur Général de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), a abordé les visas de sécurité, le plan de relance cyber, le cloud et la souveraineté numérique, où il s’est déclaré en faveur des solutions européennes. Une séquence suivie d’un point sur les avancées du Campus Cyber avec son Président, Michel Van Den Berghe, qui s’engage sur une ouverture du lieu en février 2022.

Les keynotes phares proposées par, Thales, Crowdstrike, Tehtris et Recorded Future ont été l’occasion de revenir sur les grandes problématiques rencontrées par les RSSI ces derniers mois.

Le corner start-up hébergeait onze entreprises innovantes qui ont eu l’occasion de présenter leurs solutions lors d’un elevator pitch. Pour sa part, le Prix de l’Innovation des Assises qui fêtait sa 16ème édition a récompensé la start-up Hackuity, qui offre une technologie de rupture de la gestion des vulnérabilités informatiques.

Une conférence plénière hors des sentiers battus avec Delphine Horvilleur, Rabbin et écrivain, proposait une perspective nouvelle et un message de résilience, rappelant que les crises que nous traversons et nos vulnérabilités sont intrinsèques à nos forces.

« Nous sommes très fiers de cette année record avec un nombre exceptionnel de rendez-vous d’affaires. Ce qui marquera sans doute le plus cette édition, c’est la qualité des échanges et l’enthousiasme partagé par tous les participants de cette édition des Assises 2021. Que l’on soit partenaire, invité ou expert, nous avons vu une vraie volonté d’avancer ensemble et de se retrouver dans cette grande famille de l’écosytème cyber. » déclare Maria Iacono, Directrice de l’événement.

L’ensemble des conférences et ateliers sera prochainement disponible en ligne via la chaîne Youtube des Assises.

L’édition 2022 aura lieu du 12 au 15 octobre au Grimaldi Forum de Monaco.

A propos des Assises de la Cybersécurité

Créées en 2001 et organisées à Monaco par la société DG Consultants, filiale de Comexposium, les Assises de la Cybersécurité sont devenues le rendez-vous annuel incontournable de la cybersécurité en France. L’événement le plus prisé des RSSI rassemble en un lieu unique la quasi-totalité des décisionnaires des grands comptes stratégiques, des secteurs publics et privés. Un programme complet de conférences et de rencontres où les meilleurs spécialistes viennent débattre de thèmes à forts enjeux, au coeur des problématiques de sécurité, nationales et internationales. DG Consultants est aussi à l’initiative des dîners débats du Cercle, qui réunissent 4 fois par an près de 500 professionnels de la Sécurité des Systèmes d’Information autour de sujets précurseurs.

www.lesassisesdelasecurite.com