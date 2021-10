Alex Bauer est nommé Directeur Général d’IBM Consulting France

octobre 2021 par Marc Jacob

Il apporte aux équipes et aux clients ses près de 30 années d’expérience chez Accenture, notamment en tant que responsable France et Benelux de l’activité « Products ». Il y a démontré sa capacité à mettre en place un projet entrepreneurial pour faire rapidement changer d’échelle une activité à forte croissance, guidé par une vision de la révolution numérique construite autour de son utilité sociale, sociétale et environnementale. Il compte s’appuyer, pour ce faire, sur la force de la marque et la capacité unique des équipes d’IBM à penser et structurer les données pour en faire un outil d’impact positif pour ses clients et de la société. IBM Consulting est un leader du conseil en réinvention numérique, qui accompagne ses clients pour co-construire des environnements humains et technologiques à la fois performants et durables, permettant de faire de leur réponse aux grands enjeux environnementaux et sociaux le principal levier de leur business.