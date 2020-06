Lancement MOBOTIX CREATOR

juin 2020 par Marc Jacob

MOBOTIX lance MOBOTIX CREATOR, un outil en ligne intelligent qui révolutionne l’ensemble du processus de planification des projets de systèmes de sécurité vidéo. Les clients MOBOTIX et les architectes de systèmes de sécurité vidéo pourront désormais optimiser leurs projets d’installation en quelques minutes au lieu de plusieurs jours. Grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) et d’algorithmes de Deep Learning, le système génère des schémas, des propositions et des conceptions à partir de paramètres prédéfinis et réduit ou élimine les tampons, les estimations ou les erreurs de calcul.